Rapina, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: quattro arresti I controlli sul territorio romano hanno portato i poliziotti ad arrestare quattro persone nelle scorse ore. I reati sono furto, rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Alessia Rabbai

Rapina, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati per i quali gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato quattro persone, tutti arresti poi convalidati dall'autorità giudiziaria. Misure che sono scattate nelle ore scorse grazie alla quotidiana attività di controllo del territorio.

Deruba una passeggera su un bus

Alla stazione Termini gli agenti della Polizia di Stato dell’XI distretto San Paolo hanno arrestato un uomo di quarantatré anni di nazionalità romena per furto con destrezza. A chiedere l'intervento dei poliziotti è stata una donna di origini spagnole, derubata su un autobus della linea 64 del portafoglio all'interno del quale c'erano i suoi documenti e 150 euro. Appresa la sua descrizione, gli agenti hanno rintracciato il presunto autore del furto ancora a bordo della vettura.

Tre persone sorprese con materiale da scasso

I poliziotti del commissariato Appio hanno arrestato due donne italiane di ventiquattro e venticinque anni per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il servizio hanno notato un’auto che vedendoli ha cercato di allontanarsi di fretta dal parcheggio in cui era in sosta. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, che li hanno inseguiti e bloccati. Dai controlli è emerso all’interno dell’auto c'erano tre catalizzatori probabilmente rubati da altre macchine, un elettro sega, un cacciavite di 25 centimetri, un martello, altro materiale di solito usato per lo scasso e una centralina per l’accensione di auto. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato, tranne il catalizzatore che è stato riconsegnato al proprietario di un'auto del parcheggio alla quale lo avevano portato via.

Leggi anche Provano a prelevare allo sportello con un bancomat appena rubato: arrestati due trentenni

Ruba il portafogli a un uomo a spasso con la figlia

In via di Boccea i poliziotti delle volanti e del XIV Distretto Primavalle hanno arrestato un cittadino romeno di trentacinque anni per rapina e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Ha ricevuto il divieto di ritorno nel Comune di Roma e lo hanno posto ai domiciliari nella sua abitazione di Ladispoli per il reato di furto aggravato in concorso, che risale all'agosto del 2022. Avrebbe rubato il portafoglio a un uomo, mentre era a spasso in strada con sua figlia, sfilandoglielo dalla tasca. La vittima del furto lo ha inseguito mentre la figlia ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Il malvivente è stato bloccato grazie all'aiuto di alcuni passanti e i poliziotti intervenuti sul posto lo hanno arrestato.