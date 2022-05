Rapina due volte la stessa farmacia armato di coltello in meno di 24 ore: arrestato In meno di 24 ore ha fatto irruzione in farmacia due volte, per derubarla e minacciare il personale: arrestato un uomo di 39 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Ha rapinato due volte la stessa farmacia, ma poi è stato rintracciato dalla polizia. È successo nel quartiere di Portuense, dove un uomo di 38 anni con precedenti penali ha derubato una farmacia. Il 38enne ha fatto irruzione nella farmacia nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 maggio. È qui che ha minacciato il titolare, facendosi consegnare soldi e psicofarmaci, prima di scappare.

Il ladro, però, non è andato troppo lontano: neanche 24 ore dopo, nel tardo pomeriggio, è tornato nella stessa farmacia di via Portuense. Stavolta, però, ha minacciato, armato di coltello, alcuni commessi e, a causa della loro reazione, era stato costretto a fuggire.

Poliziotti riescono a rintracciarlo

Nonostante la fuga, il ladro non è riuscito a far perdere le sue tracce: in breve tempo i poliziotti sono riusciti ad identificare il ladro e a rintracciarlo nel quartiere Monteverde, in viale dei Quattro Venti, a poco più di due chilometri dal luogo dei due furti.

Il ladro, Gherardo R., è un uomo di 38 anni con precedenti penali, è stato fermato e arrestato. È stato intercettato, a seguito delle indagini, dagli agenti di polizia mentre stava percorrendo il lungo viale di Monteverde in sella ad uno scooter Sh: anche questo, come si è scoperto grazie ai successivi controlli, è risultato essere rubato.

Deruba farmacia armato di pistola

Nel mese di marzo scorso, è avvenuta un'altra rapina all'interno di una farmacia: stavolta il ladro, che ha minacciato la dottoressa e la dipendente, ha fatto irruzione indossando un casco integrale e agitando una pistola, estratta una volta entrato dalla tasca. Il bottino con cui è riuscito a fuggire il ladro non è stato molto rilevante: si è trattato di appena qualche centinaio di euro.