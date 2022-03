Aprilia, svaligia la farmacia coperto dal casco integrale e armato di pistola: caccia al ladro Nella serata di ieri un uomo armato di pistola ha fatto irruzione in una farmacia, minacciando la dottoressa e la dipendente e scappando nel nulla portando con sé un bottino di qualche centinaia di euro.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Non si sa ancora a quanto ammonti la cifra rubata nella farmacia di Aprilia svaligiata ieri sera, sicuramente si tratta di alcune centinaia di euro. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, nella giornata di lunedì 7 marzo, un ladro ha fatto irruzione nella farmacia Sant'Antonio di Aprilia che si trova al civico 227 A in via del Carroceto, nella zona a nord est della cittadina, nel quartiere Gattone.

Nel tardo pomeriggio, verso le ore 19, il ladro, armato e coperto in volto, ha trovato la dottoressa che si apprestava a chiudere la farmacia ed è entrato nel locale: all'interno, infatti, ha estratto una pistola dalla tasca. Dopodiché è andato verso il bancone e ha minacciato sia la dottoressa che la dipendente della farmacia, costringendole a consegnargli tutti i soldi in contante che si trovavano nella cassa cioè qualche centinaia di euro (non si conosce ancora la cifra precisa, però, perché dovevano ancora essere svolti i conti dell'incasso): in pochi minuti è riuscito a mettere a centro il colpo ed è fuggito.

L'identità del ladro

Una volta allertato il 112, sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri di via Tiberio che si sono impossessati delle immagini registrate dalle videocamere dei sistemi di sicurezza per poterli analizzare e scoprire qualche informazione sulla dinamica del furto e l'eventuale presenza di uno o più complici, ricostruire il percorso compiuto dall'uomo e avere qualche dato sull'identità dell'uomo.

A questo proposito, sono ascoltati anche alcuni testimoni che hanno dichiarato che si tratterebbe di un giovane del posto. Nonostante avesse il viso coperto da un casco integrale e pur avendo pronunciato poche parole, infatti, la sua voce potrebbe aver tradito la sua giovane età.