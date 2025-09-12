Rapina con spari in un bar di Tor Bella Monaca, l’autore arrestato per triplice tentato omicidio

L’uomo, un 52enne, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l’accusa di triplice omicidio e tentata rapina. Alle spalle, è emerso dalle indagini, ha numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Attualmente è recluso all’interno del carcere di Regina Coeli.

Immagine di repertorio

Tenta di commettere un triplice omicidio per tentare di mettere a segno una rapina in un bar a Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma. I fatti risalgono allo scorso 8 agosto: entra nel locale con il volto travisato da un passamontagna e con una pistola, minaccia il titolare e tre avventori chiedendo loro del denaro e poi esplode diversi colpi d'arma da fuoco, ferendo gravemente il proprietario e due clienti, poi scappa a bordo di una moto.

L'uomo, un 52enne, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di triplice omicidio e tentata rapina. Alle spalle, è emerso dalle indagini, ha numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Attualmente è recluso all'interno del carcere di Regina Coeli.

Dopo la rapina, sul posto erano intervenute diverse pattuglie della squadra volanti e del commissariato Casilino. Dopo aver prestato soccorso alle vittime, tutte trasferite d'urgenza in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, i poliziotti hanno immediatamente avviato le indagini e, grazie all'analisi delle immagini registrate dai sistemi di sorveglianza della zona, sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore. Addirittura i filmati hanno immortalato non solo la sparatoria all'interno del locale, ma anche l'esatto momento in cui il rapinatore ha tentato di nascondere l'arma utilizzata all'interno di un'anfora di un giardino vicino.

L'uomo è stato identificato e arrestato con l'accusa di tentato triplice omicidio e tentata rapina. Gli agenti hanno dato esecuzione oggi all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Il 52enne è ora recluso nel carcere romano di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell'autorita' giudiziaria.