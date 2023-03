Rapina al minimarket, puntano il coltello alla gola della negoziante e scappano con l’incasso Hanno fatto irruzione nel negozio di frutta e verdura in tre: uno di loro ha puntato il coltello alla gola della negoziante poi, con l’incasso di tre giornate lavorative, sono fuggiti.

A cura di Beatrice Tominic

Le hanno puntato il coltello alla gola e l'hanno minacciata per farsi consegnare tutti i soldi presenti all'interno della cassa in quel momento. È accaduto nella serata di ieri, domenica 12 marzo 2023, nella città di Viterbo, in un negozio in cui si acquistano frutta e verdura che si trova nel quartiere Pilastro. Dopo essere riusciti ad impossessarsi del denaro, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce: sul caso, alla ricerca dei ladri, stanno indagando i carabinieri.

L'irruzione nel negozio

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, come riporta Tuscia Web.eu, le persone che hanno fatto irruzione nel minimarket sarebbero tre. Dopo essere entrati nel negozio, con i volti travisati e coperti dai cappucci, si sono immediatamente avvicinati alla coppia che gestisce il locale, una coppia di coniugi, cittadini pakistani. Prima, come hanno raccontato i due titolari, avrebbero agitato il coltello davanti a loro per minacciarli e farsi consegnare il denaro. Poi, però, uno di loro si sarebbe avvicinato molto di più alla donna e le avrebbe puntato la lama alla gola. Nel frattempo gli altri due si sono fatti consegnare tutti i soldi: non si conosce ancora l'esatta cifra del bottino rubato, ma pare che si trattasse dell'incasso dei tre giorni lavorativi precedenti al furto, centinaia di euro.

Dopo essere riusciti ad impadronirsi dei soldi, i tre malviventi sono fuggiti, riuscendo a far perdere le loro tracce. Allertati non appena compiuto il furto, sul posto sono arrivati i carabinieri che continuano ad indagare per provare a risalire ai responsabili della rapina nel minor tempo possibile.