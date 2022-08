Ragazzo ucraino accoltella il compagno di stanza russo: “Siete solo degli invasori” I due erano ospiti di un istituto religioso che si occupa di dare alloggio a persone bisognose e in emergenza abitativa. Il 25enne ucraino è stato arrestato per tentato omicidio.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di nazionalità ucraina ha accoltellato l'amico russo nella stanza che condividevano insieme in un istituto religioso di Roma. È accaduto martedì sera verso le 23. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il 25enne ucraino ha preso un coltello e si è gettato addosso al compagno di stanza mentre questo dormiva nel proprio letto. "Siete solo degli invasori", la frase che il ragazzo avrebbe urlato prima di cercare di uccidere l'amico.

Un'aggressione che è quasi costata la vita al 45enne russo, ferito alla giugulare. Le urla hanno svegliato tutte le persone presenti nell'istituto, che sono intervenute e hanno chiamato i soccorsi. La vittima è stata portata in ospedale con la carotide quasi recisa: è grave, ma non più in pericolo di vita. Il 25enne ucraino è stato arrestato dai carabinieri del reparto operativo della compagnia Casilina. Si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto emerso sulla vicenda, i due erano ospiti dell'istituto religioso, che accoglie persone in difficoltà economica ed emergenza abitativa. Si erano trovati a condividere la stanza da diverse settimane, e sembra che i rapporti fossero in certi momenti molto tesi. Spesso avevano discusso e la convivenza non era semplicissima. La situazione si sarebbe però ulteriormente compromessa con la guerra in Ucraina, che ha portato il ragazzo a bersagliare ancora di più il compagno di stanza.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno arrestato il 25enne con l'accusa di tentato omicidio. Da capire se vi siano altri motivi (com'è probabile) dietro al gesto, oltre a quello della guerra in Ucraina. Gli investigatori hanno già sentito il personale della struttura, che ha riferito come tra i due non ci siano mai stati particolari problemi, oltre a qualche schermaglia, prima dell'altra sera.