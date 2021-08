Ragazzo morto a Palmarola: l’amico arrestato per spaccio di droga L’amico del 25enne precipitato dal quarto piano di un palazzo al civico 92 di via Rescaldina in zona Palmarola a Roma è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e accusato di morte come conseguenza di altro reato. Gli investigatori vogliono capire se abbiano assunto droga.

A cura di Alessia Rabbai

Sulla vicenda che ha visto la morte di un ragazzo di venticinque anni precipitato dal quarto piano di un'abitazione in via Rescaldina a Palmarola, l'amico è stato arrestato per spaccio di droga. Da quanto si apprende il ragazzo è stato ascoltato in caserma, avrebbe tentato di disfarsi della sostanza stupefacente che nascondeva in casa, ma i carabinieri l'hanno trovata così è stato arrestato, oltre all'accusa di morte come conseguenza di altro reato. I militari lo hanno anche trovato in possesso di una pistola dettenuta illegalmente. Sabato scorso è arrivata la convalida del fermo. Sul caso indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, per cercare di verificare se i due avessero assunto droga prima del drammatico accaduto.

Ragazzo precipita dal quarto piano di un palazzo e muore

Erano le ore 11.30 dello scorso venerdì 20 agosto quando quando il ragazzo è stato trovato riverso a terra da un residente all'interno del cortile condominiale al civico 92. Il venticinquenne si trovava a casa del suo amico e i due hanno trascorso insieme la serata. Per cause non note è precipitato dal quarto piano, un volo di oltre dieci metri che non gli ha purtroppo lasciato scampo e l'intervento del personale sanitario accorso in ambulanza è stato inutile. Allertati e giunti all'indirizzo della segnalazione, i carabinieri hanno svolto i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso. I vicini di casa non hanno avvertito urla o schiamazzi e ciò fa escludere che tra i due sia avvenuta una lite. La casa, perquisita dai militari è stata trovata in ordine, al suo interno c'erano la droga e l'arma da fuoco.