Ragazzo di 30 anni cade da Ponte Sisto, è grave: non si esclude che qualcuno l’abbia spinto Un ragazzo di 30 anni è caduto in piena notte da Ponte Sisto a Roma ed è tuttora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. Non si esclude il tentato suicidio, ma neanche l’ipotesi che qualcuno possa averlo spinto. Le indagini da parte dei carabinieri della compagnia Trastevere proseguono.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 30 anni è caduto da Ponte Sisto a Roma ed è tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità marocchina. Sarebbe precipitato alla base del pilastro del ponte per cause ancora da chiarire. Non si esclude il tentato suicidio, ma neanche l'ipotesi che qualcuno possa averlo spinto.

Intervento alle 3 di notte a Ponte Sisto

Il giovane è stato recuperato alle 3 di notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostiense e i carabinieri della compagnia Trastevere insieme al personale fluviale. Una volta recuperato e sollevato fino alle banchine del fiume, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso del San Camillo. Sarebbe arrivato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

In corso le indagini dei carabinieri

Continuano le indagini dei carabinieri, che stanno ascoltando alcuni testimoni e stanno guardando le telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Anche il 30enne è stato ascoltato, ma non ha fornito spiegazioni sulla caduta.