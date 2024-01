Ragazzo di 30 anni aggredito con una bottiglia rotta su viso e collo: sfiorata la giugulare, è grave I fatti nella prima mattina di oggi, verso le 6.30, in via Palmiro Togliatti. Il trentenne, in condizioni gravi, è stato immediatamente trasportato al policlinico Casilino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È successo questa mattina, lunedì 29 gennaio 2024, lungo via Palmiro Togliatti. Era ancora prima mattina, erano circa le 6.30, quando un uomo di circa 30 anni è stato aggredito, all'altezza del civico 966. L'uomo, che si trova ancora in condizioni gravi e che, non appena sarà possibile, sarà ascoltato dai carabinieri, è stato colpito fra volto e collo da un collo di bottiglia rotto.

Cosa è successo

Si trovava in via Palmiro Togliatti, quando è stato aggredito. Si tratta di un trentenne non ancora identificato che ha riportato gravi ferite. Una persona si è avvicinata a lui e lo ha colpito con un collo di bottiglia rotto al volto. La ferita, che inizia dalla guancia destra e arriva fino al collo, avrebbe sfiorato l'arteria giugulare, fortunatamente senza raggiungerla.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e quelli della Compagnia di Roma Casilina. I militari hanno immediatamente aperto le indagini per chiarire quanto sia accaduto, chi sia l'autore del gesto e per quale ragione abbia colpito il trentenne. Oltre a loro, anche gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso che hanno raggiunto il luogo e, dopo le prime cure, hanno trasportato l'uomo d'urgenza presso il policlinico Casilino, a poco più di tre chilometri dal luogo dell'aggressione.

Come sta il trentenne aggredito

Il ragazzo, immediatamente vistato dai medici e paramedici del 118, si trova in condizioni gravi. La ferite ha attraversato la guancia destra fino al collo e, come anticipato, ha sfiorato l'arteria giugulare. Il trentenne era ancora cosciente, quando è stato trasportato d'urgenza in ospedale, in codice rosso. Non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, sarà ascoltato dagli inquirenti.