Schianto frontale tra due auto a Gallicano nel Lazio, chiusa via Maremmana: gravissima una 30enne

Grave incidente intorno alle 12 di oggi in via Maremmana, in località Gallicano nel Lazio. Una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita in un frontale con un pick-up.

Un gravissimo incidente avvenuto oggi intorno alle 12 in via Maremmana, nel comune di Gallicano nel Lazio. Per cause ancora da chiarire, una Fiat 500 e un pick-up si sono scontrati frontalmente in località Passerano. L'impatto è stato devastante, con la passeggera della Fiat 500 che ha avuto la peggio, rimanendo incastrata tra le lamiere.

La 30enne estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

La situazione era molto grave tanto che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che l'hanno dovuta estrarre dall'abitacolo. La ragazza, una trentenne, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che dopo averla stabilizzata e medicata sul posto, ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza in un ospedale di Roma in codice rosso. Le sue condizioni sono talmente gravi che si è disposto il trasferimento con l'elicottero, in modo da farla arrivare in ospedale nel più breve tempo possibile. A essere rimasto ferito è anche il conducente dell'altro mezzo, che però sembra non abbia riportato lesioni gravi.

Chiusa via Maremmana, rilievi in corso

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno temporaneamente chiuso via Maremmana, non solo per permettere i soccorsi, ma anche per cominciare a effettuare rilievi utili a chiarire la dinamica dello schianto. Cosa sia accaduto, al momento non è ancora chiaro. Molto probabilmente una delle due macchine, per cause ancora da chiarire, ha invaso l'opposta corsia di marcia, andandosi a scontrare frontalmente con la vettura che procedeva nel senso opposto. Una delle ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine è quella di un sorpasso azzardato, ma non si esclude nemmeno che uno dei due conducenti abbia sterzato improvvisamente per evitare un ostacolo sulla carreggiata o che sia stato colto da un malore.