Ragazzo con sindrome di Down si perde in zona Vaticano a Natale: lo ritrovano i vigili Stando a quanto si apprende, tutto è cominciato intorno alle 8 di ieri, mercoledì 25 dicembre: il ragazzo, di nazionalità statunitense, si è allontanato dall'hotel e ha cominciato a vagare da solo per le strade intorno al Vaticano.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 14 anni con sindrome di Down si è perso in zona Vaticano il giorno di Natale. Per fortuna, è stato ritrovato dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati. Stando a quanto si apprende, tutto è cominciato intorno alle 8 di ieri, mercoledì 25 dicembre: il padre del giovane, di nazionalità americana, è uscito dal suo hotel, ma non si è accorto di essere stato seguito da uno dei figli, un 14enne con sindrome di Down. Quest'ultimo è uscito dall'abitazione, all'insaputa di mamma, fratelli e sorelle, che a quell'ora stavano ancora dormendo, e si è allontanato da solo.

L'allarme della scomparsa del giovane è stato lanciato dai genitori, che hanno contattato il numero unico per le emergenze al rientro del papà qualche ora dopo. Fino a quel momento, infatti, la mamma del ragazzo era convinta che fosse il figlio insieme al padre, sicura che avessero deciso di uscire insieme. Quando ha visto tornare il marito da solo ha invece capito che il 14enne si era allontanato senza avvisare nessuno.

Il giovane è stato trovato e soccorso dal personale della polizia locale, che lo aveva visto in difficoltà, disorientato e infreddolito. I vigili lo hanno avvicinato, hanno cominciato a parlarci cercando di farsi dire il nome e informazioni utili per risalire alla famiglia e fornendo poi tutti i dettagli ai colleghi della sala operativa, che a loro volta hanno avviato le procedure per rintracciare i genitori.

Una volta rassicurato, il 14enne è stato accompagnato nella sede del gruppo in via del Falco, dove gli agenti, in attesa dell'arrivo della mamma e del papà, si sono presi cura del giovane, offrendogli anche cibo e bevande calde. I genitori hanno potuto riabbracciare loro figlio e hanno espresso gratitudine e riconoscenza per l'operato dei vigili urbani.