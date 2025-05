video suggerito

Ragazzo accoltellato in strada alla Bufalotta: è grave, caccia al responsabile Aggressione in via di Tor San Giovanni, zona Bufalotta a Roma: un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato e le sue condizioni sono gravi.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, in via di Tor San Giovanni, zona Bufalotta a Roma. Stando a quanto si apprende, il giovane è stato trovato riverso a terra sulla carreggiata tra le 15 e le 15.30. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato accompagnato d'urgenza in codice rosso al policlinico Umberto I, dov'è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo le ultime informazioni, le sue condizioni sarebbero gravi.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato Fidene. Nel punto in cui sarebbe avvenuta l'aggressione non ci sarebbero telecamere di sicurezza e per questo gli investigatori sono alla ricerca di eventuali testimoni. Indagini tuttora in corso per ricostruire la dinamica del ferimento e risalire al responsabile.