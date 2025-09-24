Ragazzine palpeggiate e filmate in strada da un molestatore seriale: caccia all’uomo a Roma

Ci sarebbe un molestatore a piede libero nel quartiere di Ponte di Nona a Roma. Diverse minori di età compresa tra i tredici e i diciassette anni hanno denunciato alla polizia di essere state palpeggiate e filmate da un uomo di circa trent'anni, barba lunga, tatuaggi e fisico sportivo. Il modus operandi è simile in tutti i casi: l'uomo di avvicina, palpeggia o cerca di palpeggiare le ragazzine, e poi fugge via. In tutti i casi avrebbe anche filmato le violenze.

L'ultimo episodio di cui si ha conoscenza, appreso da LaPresse, sarebbe avvenuto il 7 settembre scorso sul ponte che collega la fermata dell'autobus con il centro commerciale Roma Est. Altri episodi denunciati alla polizia risalgono al 9 e il 12 giugno scorso: ma sarebbero almeno cinque le minori che hanno sporto denuncia al commissariato, raccontando tutte dello stesso uomo. Le descrizioni sono infatti molto simili, così come sono di età simili le vittime, tutte giovani adolescenti che hanno meno di diciotto anni. In tutti i casi, l'uomo è poi riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce.

L'uomo, che è ancora a piede libero, non è stato ancora identificato. Gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di individuarlo incrociando le testimonianze delle varie ragazze che hanno denunciato: tutte sono molto simili, e soprattutto l'uomo descritto è sempre lo stesso. Non è escluso che le sue vittime siano di più: in cinque hanno denunciato, ma è probabile che altre non si siano rivolte alla polizia. Gli agenti stanno intensificando le indagini, raccogliendo tutti gli elementi che possano essere utili a far luce sul caso.