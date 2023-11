Ragazzina di 15 anni azzannata da un cane: è grave, rischia di perdere il braccio È successo a Tarquinia nel pomeriggio di ieri. La ragazza è stata soccorsa e trasferita d’urgenza a Roma con l’eliambulanza. Sottoposta a una delicata operazione, rischia di perdere il braccio.

A cura di Enrico Tata

A Tarquinia una 15enne è stata azzannata al braccio da un cane nel pomeriggio di ieri, sabato 18 novembre. Dalle prime informazioni, la ragazzina avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, che l'hanno accompagnata d'urgenza all'ospedale più vicino, dove poi è stato disposto il trasferimento con l'eliambulanza a Roma.

Il cane avrebbe morso la ragazza al braccio sinistro

Secondo quanto riporta il quotidiano locale TusciaWeb, l'animale avrebbe morso la giovane al braccio sinistro. Le ferite erano gravissime e la ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico che serve per tentare di salvarle l'arto. La prognosi resta tuttora riservata, anche se la giovane, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Indagano gli agenti del commissariato di Tarquinia

Stando a quanto si apprende, sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia di Tarquinia. Da accertare, infatti, resta la dinamica, come la ragazza sia entrata in contatto con il cane e cosa abbia provocato la reazione così rabbiosa dell'animale. Ancora in corso le verifiche per risalire al proprietario dell'animale, che potrebbe rischiare una denuncia. Da chiarire anche se la 15enne fosse da sola o si trovasse in compagnia di qualcuno al momento dell'aggressione subita da parte del cane.