Ragazza in coma etilico a Ferragosto sulla spiaggia di Torre Astura: soccorsa con l'eliambulanza Momenti di apprensione sulla spiaggia di Torre Astura a Nettuno a Ferragosto, dove una 25enne si è sentita male ed è stata soccorsa con l'eliambulanza. L'ipotesi è che sia finita in coma etilico.

A cura di Alessia Rabbai

Torre Astura

Una ragazza di venticinque anni si è sentita male durante i festeggiamenti per Ferragosto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 agosto, sulla spiaggia di Torre Astura a Nettuno, sul litorale della provincia Sud di Roma. La giovane ha avuto bisogno di cure mediche, soccorsa con l'eliambulanza, è stata trasportata in ospedale.

Ipotesi coma etilico

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto la ragazza era in compagnia della sua comitiva e stava festeggiando il Ferragosto al mare. La spiaggia di Torre Astura è una delle più belle e gettonate del Lazio durante la stagione estiva, proprio per la sua spiaggia bianca e finissima e la sua acqua cristallina, il tutto circondato dalla vegetazione. Bevendo bevande alcoliche la ragazza si è sentita male, come riporta La Repubblica, complice il caldo intenso, probabilmente è finita in coma etilico. La scena è avvenuta davanti agli occhi degli amici e degli altri bagnanti intenti a trascorrere una giornata di festa all'insegna del relax e della spensieratezza.

Subito hanno dato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto non molto lontana da lei è atterrata un'eliambulanza, che l'ha trasportata in volo in ospedale. Arrivata al pronto soccorso è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute, la speranza è che possa rimetteresi a breve. Presenti anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti di competenza, che hanno ricostruito quanto accaduto e ascoltato alcune persone.

Ustionato dal barbecue al pranzo di Ferragosto

Quello di Torre Astura non è stato l'unico intervento del 118 a Ferragosto per episodi di malori o incidenti domestici, com'è successo ad esempio intorno all'ora di pranzo a Sora, in provincia di Frosinone, dove un cinquantacinquenne è rimasto gravemente ustionato, mentre preparava il barbecue nel cortile di casa per trascorrere la giornata con amici e parenti. Le fiamme lo hanno avvolto, ustionandolo gravemente. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in codizioni serie.