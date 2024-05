Riapre la spiaggia di Torre Astura a Nettuno: date dell’estate 2024, orari e come accedere

video suggerito

Riapre la spiaggia libera di Torre Astura a Nettuno dal 1 luglio al 31 agosto 2024, dalle ore 8 alle 19. Una delle spiagge più belle del Lazio immersa tra la vegetazione, con acqua cristallina e una fortezza medievale nel mare. Ecco come accedere alla spiaggia e come raggiungerla.

A cura di Alessia Rabbai

Torre Astura

La spiaggia di Torre Astura a Nettuno riapre al pubblico per la stagione balneare. Sarà accessibile ai bagnanti a partire da lunedì 1 luglio fino al sabato 31 agosto 2024, dalle ore 8 alle 19. La spiaggia è considerata una "perla" del litorale laziale, proprio per la sua acqua cristallina e i suoi otto chilometri di sabbia dorata e si tratta di una delle spiagge più gettonate. Nel mare proprio davanti alla spiaggia inoltre c'è una fortezza medievale. La spiaggia si inserisce all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa, Poligono militare di Nettuno ed è fruibile a cittadini e turisti grazie ad un accordo tra Ministero della Difesa, Comune di Nettuno, Agenzia del Demanio e la direzione del Poligono militare.

Quando accedere alla spiaggia di Torre Astura: date e orari 2024

La spiaggia libera di Torre Astura nell'estate 2024 riapre con i seguenti giorni e orari: dal 1 luglio al 31 agosto compresi, tutti i giorni dalle ore 8 alle 19. Anche a settembre la spiaggia resta aperta, ma fino a metà mese, solo il sabato e la domenica.

Come raggiungere la spiaggia di Torre Astura

Per raggiungere la spiaggia di Torre Astura da Roma prendendo via Pontina in direzione via Prato Cesarino, imboccando la strada provinciale 18, e poi proseguendo in direzione Sabotino, fino a svoltare in via Valmontorio. L'auto si può lasciare nel parcheggio. La spiaggia di Torre Astura è distante poco più di un'ora da Roma, circa 70 chilometri. Sabato e domenica, al costo di 1 euro, è disponibile il servizio navetta dal centro di Nettuno alla pineta a ridosso della spiaggia. Per conoscere gli orari dei bus navetta, consultare il sito web del Comune di Nettuno.

La spiaggia di Torre Astura ha una fortezza medievale nel mare

La spiaggia di Torre Astura, dal sito Visit Lazio

Raggiungendo la spiaggia di Torre Astura si può vedere una fortezza medievale circondata da mura, che si trova proprio nel mare, con un ponte in muratura, che la collega alla terraferma. Si tratta di una fortezza immersa nell'acqua, con una torre pentagonale, chiamata appunto Torre Astura, dalla quale prende il nome la spiaggia. Tutt'intorno il paesaggio è incantevole, la spiaggia è circondata dalla macchia mediterranea.