Dove trovare il mare più pulito in Lazio per l’estate 2024: la mappa delle spiagge migliori L’elenco delle spiagge del litorale del Lazio dove la qualità dell’acqua è stata giudicata eccellente nelle analisi condotte dall’Arpa Lazio in vista dell’avvio della stagione estiva 2024. Da Gaeta a Minturno, dall’isola di Ponza all’isola di Ventotene, dal litorale romano al litorale del Viterbese a Nord della Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Le acque del litorale laziale sono giudicate in gran parte pulite e sicure, e molte località balneari sono state premiate per la qualità del mare. In un allegato al decreto con cui il presidente del Lazio, Francesco Rocca, ha aperto la stagione estiva 2024 c'è l'elenco delle acque di balneazione della nostra regione, con relativa classificazione della qualità dell'acqua.

Abbiamo pubblicato la lista dei pochi tratti di litorale laziale giudicati non balneabili, ma gran parte della costa della nostra regione non solo è idonea alla balneazione, ma anzi la qualità dell'acqua del mare è anche giudicata eccellente. Nelle analisi dell'Arpa Lazio la classificazione della qualità delle acque balneabili va da eccellente a buona, sufficiente fino a scarsa. La qualità dell'acqua è determinata soprattutto da due parametri microbiologici, ovvero la presenza di Escherichia coli e di Enterococchi intestinali.

Alle analisi dell'Arpa sulla qualità dei mari del Lazio va aggiunto che anche quest'anno ben nove località balneari del litorale della nostra regione hanno ottenuto la Bandiera blu, il prestigioso riconoscimento che premia i comuni e le spiagge dove l'ambiente è rispettato e la qualità delle acque è ottima. Nel 2024 sono state premiate Gaeta, Sperlonga, Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Terracina, Minturno e Anzio (più Trevignano sul lago di Bracciano).

L'elenco delle spiagge più pulite del Lazio giudicate "eccellenti" nel 2024

Ecco l'elenco delle spiagge il cui mare è stato giudicato ‘eccellente', per la qualità dell'acqua, nelle analisi condotte dall'Arpa Lazio nel 2023.

Provincia di Viterbo

Montalto di Castro

da 100 m. dx Fosso Chiarone a Tombolo Foce Vecchia

da Camping degli Amici a Pescia Romana

Fosso del Tafone

da Bar Tonino a Bar Gabbiano

da Le Morelle a Il Torraccio

Comune di Tarquinia

da Campeggio Europing a Cancello 1-Camping Riva dei Tarquini

da 2000 m. sx Fiume Marta a 1500 m. sx Fiume Marta

Stabilimento Torre del Sole

Fosso dei Giardini

da Riva Blue a Stabilimento CALE

da Le Saline a 700 m. sx del Fiume Mignone

da Fiume Mignone a Punta S.Agostino

Provincia di Roma

Comune di Civitavecchia

da Torre S. Agostino a Loc. La Frasca

Stabilimento Bagni Pirgo

250 m. sx Fosso Infernaccio

da 250 m. dx Fosso Scarpatosta a 250 m. sx Fosso Malpasso

Spiaggia Fosso Marangone

Comune di Santa Marinella

50 m. dx Fosso Cupo

da 250 m. dx Fosso delle Guardiole a Capo Linaro

da 250 m. dx Fosso Castel Secco a Villa Maraviglia Istituto Mater Gratiae

da 250 m. dx Fosso del Quartaccio a Rio Fiume

da 250 m. dx Fosso delle Buche a 250 m. sx Fosso Quartaccio

da Fosso Smerdarolo a Fosso Eri

da 250 m. dx Fosso Eri a 250 m. sx Poligono Militare

250 m. dx Fosso Turbino

250 m. sx Fosso Zambra

da 250 m. dx Fosso Zambra a Rimessaggio barche Renzi

Comune di Ladispoli

Torre Flavia

da 750 m. sx Fosso Vaccina a 250 m. sx Fosso Vaccina

da 250 m. dx Fosso Sanguinara a 400 m. dx Fosso Sanguinara

Castello Odescalchi

1250 m. sx Fosso Cupino

Comune di Fiumicino

250 m. sx Fosso Cupino

da 250 m. dx Fosso Cupino a 250 m. sx Fosso delle Cadute

da 250 m. dx Fosso delle Cadute a 250 m. sx Fosso Tre Denari

da 250 m. dx Fosso Tre Denari a 1000 m. dx Fosso Tre Denari

250 m. dx foce Fiume Arrone

da 2000 m. dx Fiume Arrone a 3500 m. dx Fiume Arrone

da 500 m. sx Collettore Acque Alte e Basse a 250 m. dx Collettore Acque Alte e Basse

da 2000 m. dx Collettore Acque Alte e Basse a Radar

250 m. dx Fiumara Piccola

1250 m. dx Fiumara Piccola

Comune di Roma

Ostia Stabulazione Molluschi Masone

da 850 m. sx Pontile Ostia a 700 m. dx Pontile Ostia

Foce Canale dello Stagno

da 550 m. dx Canale dello Stagno a 3000 m. sx Fosso Focetta

250 m. dx Canale di Pantanello

da Fosso Tellinaro a 1600 m. dx Fosso Tellinaro

Comune di Pomezia

da 250 m. sx Fosso Campo Ascolano a 250 m. sx Fosso Pratica

da 250 m. dx Fosso Pratica a Stabilimento Tre Delfini

250 m. dx Fosso Crocetta

Comune di Ardea

250 m. sx Canale Biffi

da 250 m. dx Canale Biffi a 250 m. sx Fosso del Diavolo

da 250 m. dx Fosso del Diavolo a 250 m. sx Fosso Caffarella

250 m. dx Fosso Caffarella

Comune di Anzio

da 250 m. dx Fosso del Cavallo Morto a Fosso dello Schiavo

da 250 m. dx Fosso dello Schiavo a Stabilimento Tritone

Colonia Marina

1100 m. dx Colonia Marina

Loc. Grotta di Nerone

350 m. sx Molo Est Anzio

50 m. dx Porto di Anzio

Comune di Nettuno

da 300 m. dx Confine di Anzio a Castello Sangallo

500 m. dx Fosso Loricina

Provincia di Latina

Comune di Latina

da 200 m. dx Fiume Astura a 400 m. dx Acque Alte

da 800 m. dx Acque Alte a 400 m. sx via Casilina

da 200 m. sx Idrovora Capoportiere a Fogliano

da 800 m. dx Idrovora Capoportiere a 150 m. sx Fosso del Duca

da Fosso del Duca a 500 m. sx Rio Martino

Comune di Sabaudia

da 500 m. dx Rio Martino a 2300 m. dx Rio Martino 1

da 100 sx Idrovora lavorazione a 600 m. dx Idrovora lavorazione

da Emissario lago Caprolace a S. Andrea

da 300 m. sx Idrovora Caterattino a Le Dune

da Rimessaggio a Torre Paola

Comune di San Felice Circeo

da Torre Paola SFC a 500 m. dx Grotta della Maga Circe

da Punta Rossa a Faro Punta Cervia

Spiaggia a sx Porto S. Felice Circeo 13

da Centro Spiaggia Maga Circe a Spiaggia Hotel Circe

da Spiaggia La Bussola a 50 m. sx Rio Torto

Rio Torto

50 m. dx Rio Torto

da Colonia Marina a S. Vito

Comune di Terracina

da Scafa di Ponte a Tumuletti

da Via Veneto a 500 m. sx banchina porto di Terracina

da 1300 m. sx Fosso Canneto a 100 m. sx Fosso Canneto

Fosso Canneto

Comune di Fondi

da 100 m. dx Fosso Canneto a Tre Lanterne

da Camping Settebello a 250 m. sx Fosso S. Anastasia

Fosso S.Anastasia

da 250 m. dx Fosso S. Anastasia a 500 m. sx Canale Pedemontano

Canale Pedemontano

da Capratica a 600 m. sx emissario Lago Lungo

Comune di Sperlonga

da emissario Lago Lungo a 2000 m. dx emissario Lago Lungo

da Amiclae a Lavatoio

da Spiaggia di levante a centro insenatura dx Torre Capovento

Comune di Itri

200 m. sx galleria Capovento

Comune di Gaeta

da S. Agostino sbocco mare Torrente Grotte a S. Agostino sbocco mare Torrente Lorgato

da Spiaggia dx Monte a Mare a Centro Spiaggia Arenauta

da Sx Torre Scissura a Centro Spiaggia Arianna

da Centro Spiaggia di Serapo a 400 m. dx Faro

100 m. sx Torrente Pontone

Comune di Formia

Torrente Pontone

da 100 m. dx Torrente Pontone a Porticciolo Caposele da Km 143 S.S. 7

Appia a 500 m. sx Fosso Acqualunga

da Fosso Acqualunga a Santojanni

Porto Romano

Comune di Minturno

da Spiaggia a sx Torre Scauri a 100 m. sx Rio Capo D' Acqua

da 100 m. dx Rio Capo D'Acqua a Stabilimento Balneare Aurora

da Canale Ricillo a Spiaggia Monte D'Argento

da 400 m. dx Monte D'Argento a 1400 m. sx Fiume Garigliano

Comune di Ponza

da Gavi La Parata a Spiaggia Fronton

Cala Caparra

Cala Dell'Acqua

Cala di Feola

da Scoglio Montagnello a Lucia Rosa

Chiaia di Luna

da Faraglioni a Punta Della Guardia

Grotte di Pilato

da Faraglioni di Mezzogiorno a Punta Tramontana – Isola di Palmarola

da La Forcina a Punta Vardella – Isola di Palmarola

da Lanterna Caponegro a Cala Caceta – Isola di Zannone

Isola di Ventotene

Cala Rossano

Parata Grande

da Le Piscine a Semaforo