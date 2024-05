video suggerito

Bandiere Blu 2024 nel Lazio: da Trevignano a Gaeta, l’elenco delle spiagge più belle Nel Lazio le Bandiere blu del 2024 sono quelle dello scorso anno, tutte riconfermate. Dieci i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, dal lago di Trevignano Romano a Gaeta. Ecco dove sono le spiagge più belle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Sono dieci i Comuni del Lazio, che nel 2024 hanno ricevuto il prestigioso titolo delle Bandiere blu per le spiagge più belle. Quest'anno si conferma la classifica del 2023, non ci sono nuovi ingressi per la regione. In Italia le nuove bandiere blu nel 2024 sono 14, i Comuni premiati salgono a 236, mentre i lidi più belli dello Stivale sono in totale 485. Per quanto riguarda i laghi, le bandiere blu sono 23. Quattro i Comuni che rispetto allo scorso anno hanno invece perso il titolo e sono fuori dall'elenco. Comuni vanno fuori.

La Bandiera blu è un riconoscimento della Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. L'iniziativa nel 2024 è giunta alla 38esima edizione. Anche quest'anno non c'è stata alcuna bandiera blu per le isole del Lazio, né per la provincia di Viterbo.

L'elenco delle Bandiere blu 2024 nel Lazio

La spiaggia di Serapo a Gaeta

Nel Lazio le Bandiere blu vengono riconfermate alle stesse località dello scorso anno. In provincia di Roma ci sono Anzio, con la Riviera di Levante, Riviera di Ponente e Lido di Lavinio. Per quanto righuarda i laghi, c'è Trevignano Romano, uno dei tre Comuni che si affaccia sul Lago di Bracciano.

In provincia di Latina le più premiate sono i nei Comuni di Gaeta e Sperlonga, entrambe con quattro spiagge ciascuna: Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano per la prima e Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo per la seconda. Le altre sono Latina con la spiaggia di Latina Mare, sono Fondi e Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e, per concludere, Gaeta.

Premiate la Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro) a Fondi; il Lungomare a Sabaudia, la spiaggia del Litorale a San Felice Circeo e le spiagge di Levante e Ponente a Terracina.

Bandiere blu in Italia

Sul podio della classifica italiana della Bandiera blu 2024 c'è la Liguria, che conquista la medaglia d'oro con due nuovi ingressi e 34 località, ma perde due bandiere; la Puglia ne ha 24 con 3 nuovi Comuni e un'uscita, mentre seguono la Campania e la Calabria, tutte e due con 20 bandiere. Per quanto riguarda le isole la Sardegna conferma le sue 15 località, mentre la Sicilia raggiunge 14 bandiere con tre nuovi ingressi.