Come arrivare al mare da Roma con i mezzi: le linee per l'estate 2024 con orari di bus e treni Tutte le informazioni su come raggiungere in treno o in bus le principali località del litorale di Roma, da Ostia a Torvaianica, da Fregene a Ladispoli, Anzio e Nettuno.

A cura di Enrico Tata

Sono molte le possibilità per raggiungere le spiagge del litorale romano con i mezzi pubblici nel corso di questa estate 2024. Sono attive le linee bus mare, sia urbane che regionali, e sono diverse le possibilità di raggiungere in treno le principali località, da Ostia a Torvaianica, da Fregene a Ladispoli, Anzio e Nettuno.

La principale opzione per raggiungere Ostia, il mare di Roma, resta il trenino Roma-Lido, ma per sposarsi sul litorale sono attive anche le linee bus Atac (linea 062, linea 07L, linea 07), fino al 30 settembre 2024.

Come detto, oltre alle linee urbane gestite da Atac, per raggiungere il litorale sono diversi i bus regionali Cotral a disposizione, come per esempio la linea Roma-Fregene o la linea Roma-Anzio o Roma-Nettuno. Diverse le opzioni anche con il treno.

Treno Roma-Lido: orari e fermate

La soluzione più semplice per raggiungere il litorale da Roma è il trenino Roma-Lido, con capolinea Piramide/Porta San Paolo. Qua gli orari e tutte le fermate. Ma per spostarsi sul litorale di Ostia ci sono le linee 062, 07L e 07 di Atac, che percorrono tutto il lungomare Amerigo Vespucci e arrivano fino alla zona dei cancelli.

Linea Cotral e treno Roma-Anzio-Nettuno: orari e fermate

Ci sono linee di bus Cotral verso Anzio e Nettuno, litorale Sud di Roma, con partenza da Roma Laurentina e da Roma Anagnina. Per raggiungere Anzio e Nettuno è possibile anche prendere il treno con la linea regionale FL8 che arriva a Lavino, Anzio e Nettuno. Orari sul sito di Trenitalia.

Linea Cotral e treno Roma- Fiumicino/Fregene/Maccarese: orari e fermate

Per raggiungere il mare di Fiumicino e delle sue frazioni di Fregene e Maccarese è possibile utilizzare i bus Cotral, ma la soluzione più semplice è quella del treno. Il Comune di Fiumicino ha infatti attivato alcune navette mare (con biglietto acquistabile direttamente a bordo) in partenza dalle stazioni ferroviarie di Parco Leonardo (linee M1 e M3), Maccarese (M5 e M2) e Palidoro (M4). La M1 e M3 servono per raggiungere le spiagge di Fiumicino-Isola Sacra e Focene. Da Maccarese partono i bus M2 e M5 per le spiagge di Fregene e Maccarese e dalla stazione ferroviaria di Palidoro si potrà prendere la M4 per arrivare a Passoscuro. Qua, sul sito del Comune di Fiumicino, tutte le info e gli orari.

Treno Roma-Ladispoli-Santa Severa-Santa Marinella

La linea ferroviaria FL5 del servizio ferroviario regionale del Lazio collega Roma a Civitavecchia. Dalle stazioni di Tiburtina, Termini, Tuscolana, Ostiense, Trastevere, San Pietro e Aurelia si possono raggiungere le stazioni di Maccarese-Fregene, Palidoro, Ladispoli, Marina di Cerveteri, Santa Severa e Santa Marinella.