video suggerito

Ustionato al barbecue di Ferragosto: avvolto dalle fiamme, ha ferite gravissime Tragedia sfiorata a Sora per un incidente domestico in cui un 55enne è rimasto gravemente ustionato. Stava preparando il barbecue, quando le fiamme lo hanno avvolto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente domestico di Ferragosto a Sora, in provincia di Frosinone, dove un uomo di cinquantacinque anni è rimasto gravemente ustionato, mentre preparava il barbecue per il pranzo con amici e parenti. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 agosto, giornata di festa. Quello che doveva essere un momento di tranquillità e relax all'insegna del cibo ha sfiorato la tragedia. L'uomo è stato soccorso d'urgenza e trasportato in ospedale con gravi ustioni. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute, la speranza è che già nelle prossime ore possa migliorare.

Le fiamme lo hanno avvolto e ustionato

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente domestico l'uomo, del posto, era insieme alla sua famiglia nel del cortile di un'abiazione in via Marsicana a Sora. C'erano amici e parenti ospiti, per una giornata da trascorrere insieme. Il cinquantacinquenne, come da programma e tradizione in queste giornate di festa era incaricato al barbecue. Lo stava avviando per accenderlo e poterci grigliare carne e verdure quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, le fiamme lo hanno avvolto e ustionato gravemente.

L'uomo trasportato con codice rosso in ospedale

La scena è avvenuta davanti ai famigliari e agli amici, subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto in pochi minuti è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato con codice rosso all'ospedale Santissima Trinità.