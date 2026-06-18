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Rachele Mussolini apre al Roma Pride: “Elly Schlein, se mi accogli verrò anch’io”

La consigliera capitolina di Forza Italia, Rachele Mussolini, lancia un messaggio alla segretaria del Pd dopo aver cantato la sigla de L’Incantevole Creamy: “Il Pride deve essere inclusivo”.
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A cura di Francesco Esposito
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A due giorni dal Roma Pride 2026, la consigliera di Forza Italia in Assemblea Capitolina Rachele Mussolini ha lanciato un messaggio inatteso alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: "Se tu mi accogli probabilmente verrò anch'io al Gay Pride". Lo ha fatto al termine di un'esibizione canora davanti alle telecamere del Karaoke Reporter, format condotto da Dejan Cetnikovic. La parata per i diritti della comunità LGBTQIA+ si terrà sabato 20 giugno con partenza da piazza della Repubblica per arrivare a viale delle Terme di Caracalla.

La sigla dell'Incantevole Creamy dedicata a Schlein

Intercettata durante una delle interviste musicali del reporter, Mussolini, nipote di Benito e sorella da parte di padre dell'ex parlamentare Alessandra, ha scelto di cantare la sigla del cartone animato degli anni Ottanta ‘L'incantevole Creamy'. Conclusa la performance, alla domanda di Cetnikovic su a chi volesse dedicare la canzone, ha risposto: "Voglio dedicare questa canzone ad Elly Schlein. Siamo a giugno, il mese del pride e io ritengo che il tema dei diritti civili non debba essere solo appannaggio del centrosinistra".

Poi un messaggio rivolto direttamente alla segretaria del partito rivale: "Se tu mi accogli probabilmente verrò anch'io al Gay Pride. Mi farebbe piacere partecipare perché il Gay Pride deve essere inclusivo non esclusivo. Quindi se noi combattiamo le discriminazioni le dobbiamo combattere a 360 gradi!".

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"Salire sul carro? Non ci allarghiamo"

La consigliera ha quindi rivendicato la necessità che i diritti civili non siano considerati una prerogativa di una sola parte politica, sottolineando il valore dell'inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione. Nel finale dell'intervista, Dejan Cetnikovic ha rilanciato con una battuta chiedendole se fosse pronta a salire su uno dei carri della manifestazione insieme alla leader del Pd. La risposta è stata immediata: "Non ci allarghiamo sul carro, cominciamo col Gay Pride".

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