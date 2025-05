video suggerito

Race for the cure 2025 a Roma: orari, percorso e strade chiuse domenica 11 maggio Nuovo appuntamento questa domenica, 11 maggio 2025 con la Race for The Cure, firmata Komen Italia, per sostenere la lotta contro il tumore al seno.

A cura di Beatrice Tominic

Torna l'appuntamento, come ogni maggio, con la maratona di Race for The Cure firmata Komen Italia a Roma. Da qualche giorno il Villaggio della Salute è arrivato al Circo Massimo, ma soltanto domenica si riempirà di atleti e atlete pronti per passeggiare e correre, in occasione della maratona organizzata proprio per domenica 11 maggio 2025 a partire dalle ore 10 fino a cessate esigenze. Le riaperture arrivano progressivamente verso le 14.30 circa e si concludono verso le 15.30.

Arrivata alla sua ventiseiesima edizione, la Race for the Cure prevede anche quest'anno la tradizionale passeggiata di due chilometri e la corsa di 5 chilometri aperte a tutti a cui si aggiunge un percorso di 10 chilometri riservato agli atleti. Sono attesi 100mila partecipanti.

Scopriamo il percorso della rassegna sportiva e quali sono le modifiche alla viabilità in centro a Roma, dalle limitazioni e alle deviazioni delle linee bus.

Orari e percorso della Maratona Race For The Cure a Roma 2025: le strade chiuse

La Race for the Cure come ogni anno attraversa la zona centrale della capitale. Per permettere lo svolgimento della rassegna sportiva, è prevista la chiusura al traffico delle vie interessate, che sono:

via Petroselli,

via del Teatro Marcello,

piazza dell’Aracoeli,

via di San Venanzio,

via di San Marco,

via delle Botteghe Oscure,

via Florida,

largo di Torre Argentina,

corso Vittorio,

piazza del Gesù,

via del Plebiscito,

piazza Venezia,

via del Corso,

via del Babuino,

via dei due Macelli,

largo del Tritone,

il Traforo,

via Milano,

via Nazionale,

via dei Serpenti,

via degli Annibaldi,

via Nicola Salvi,

via delle Terme di Tito,

via del Monte Oppio,

via delle Terme di Traiano,

piazza del Colosseo,

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio,

piazza di Porta Capena,

viale delle Terme di Caracalla,

via Baccelli.

Per consentire gli allestimenti e la messa in sicurezza, però, già dalle 14 di sabato sarà chiusa via dei Cerchi (tratto da via Ara Massima di Ercole/via di San Teodoro a piazza Bocca della Verità) e dalla mezzanotte di domenica si completerà la chiusura di via dei Cerchi.

A seguire, dalle 4,30 del mattino di domenica chiuderà via Petroselli e, a seguire (dalle 6,30), via di San Gregorio-Porta Capena-via Baccelli e viale delle Terme di Caracalla. Dalle 7 la limitazione alla circolazione si estenderà su via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità. Dalle 9 chiusura al traffico veicolare dell’intero percorso della manifestazione.

Bus con percorso deviato o limitato a Roma l'11 maggio

Per la stessa ragione, anche le linee di autobus che generalmente attraversano il centro città subiscono delle modifiche, con limitazioni di percorso o percorso limitato. Oltre alle tre linee N, che si sposteranno nella notte tra sabato e domenica, e a quelle delle linee 81, 118, 160 e C3 che si sposteranno dalle 14 per la chiusura di via dei Cerchi, le linee di autobus interessate sono:

3,

8,

H,

23,

30,

40,

44,

46,

51,

52,

53,

60,

62,

63,

64,

70,

71,

75,

80,

81,

83,

85,

87,

118,

160,

170,

190F,

280,

492,

628,

715,

716,

781,

916F,

C3,

N716,

NMC,

NME.