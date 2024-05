Race for the cure 2024 a Roma: orari, percorso e strade chiuse domenica 12 maggio

video suggerito

La maratona Race for the Cure firmata Komen Italia torna a Roma nella giornata di domenica 12 maggio per continuare a sostenere la lotta contro i tumori al seno. Il Villaggio della Salute, dedicato a benessere e sport, è presente al Circo Massimo da giovedì 9 maggio per tutto il fine settimana. La maratona invece si terrà domenica 12 maggio 2024, a partire dalle ore 10 fino alle ore 14.

Si tratta della venticinquesima edizione della rassegna sportiva: oltre alla passeggiata di 2km e alla corsa di 5km aperta a tutte e tutti, per l'edizione del 2024 è previsto anche un nuovo percorso di 10km riservato agli atleti. Scopriamo il percorso della rassegna sportiva, già a partire da giovedì 9 maggio, le limitazioni e le deviazioni delle linee bus.

Orari e percorso della Maratona Race For The Cure a Roma 2024

La maratona si snoda su tante vie del centro di Roma, con partenza in via Luigi Petroselli e l'arrivo in zona Circo Massimo per tutte e tre le possibili attività sportive che si possono scegliere nella giornata di domenica (la gara competitiva, la corsa non competitiva e la passeggiata). Come riporta il sito di Roma Mobilità, il percorso della gara per gli atleti lungo 10 chilometri interessa, in particolare:

Le strade percorse dalla gara non competitiva e dalla passeggiata, invece, riguardano soltanto una parte delle strade elencate.

Strade chiuse e bus deviati a Roma il 12 maggio

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle ore 01:00 chiuderà al traffico via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, seguita poi alle 04:30 da via Petroselli, nel tratto da piazza Bocca della Verità a Vico Jugario. Alle 06:30 chiuderà al traffico il percorso via San Gregorio- Porta Capena – largo Vittime del Terrorismo – via Baccelli (da largo Fioritto a Caracalla) – viale delle Terme di Caracalla (lato Stadio). Dalle ore 07:00 sarà la volta di via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità. Alle ore 09:00 invece chiuderà al traffico l'intero percorso della gara che partirà alle ore 10:00.

La conclusione e le riaperture sono previste per le 14:30 ma fino alle 15:30 resteranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole.

Per quanto riguarda gli autobus e i tram, invece, si prevedono modifiche a 36 linee che attraversano la zona del Circo Massimo:

Di queste 36 linee, ben 12 saranno limitate:

