Quanto guadagna il sindaco di Roma: aumenta l’indennità di Gualtieri e dei consiglieri comunali Quanto guadagnano il sindaco Roberto Gualtieri e i consiglieri comunali: la Legge di Bilancio 2022 prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci e, indirettamente, anche dei consiglieri comunali.

A cura di Enrico Tata

La Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva il 29 dicembre 2021, prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci, dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli di municipio. Riguarderà indirettamente, tuttavia, anche il compenso dei consiglieri comunali. L'articolo 82 del Testo unico sugli enti locali prevede infatti che essi percepiscano un gettone di presenza (per partecipare alle assemblee e alle commissioni) per un importo non superiore a un quarto dell'indennità percepita dal sindaco. In altre parole: dato che aumenta l'indennità del sindaco, aumenta anche il tetto massimo dei gettoni.

Quando guadagnano i consiglieri comunali a Roma

Questa riforma entrerà a pieno regime nel 2024, ma i primi effetti si vedranno praticamente subito, già nel 2022. A Roma il dipartimento Risorse Umane del Campidoglio ha già messo nero su bianco che l'importo singolo dei gettoni di presenza dei consiglieri non cambierà, ma il tetto massimo aumenterà ed è stato fissato a 2.894 euro lordi, cioè, per l'appunto, un quarto della nuova indennità del sindaco. Insomma, rispetto a prima i consiglieri potrebbero percepire 454 euro in più. Finora, infatti, i consiglieri potevano arrivare ad un massimo di 2440 euro lordi. In Assemblea capitolina ci sono 47 consiglieri e quindi l'esborso per i gettoni potrebbe aumentare di 21mila euro mensili (in teoria, perché come abbiamo visto si tratta di un tetto massimo). L'aumento del tetto massimo riguarderà, per lo stesso motivo, anche i consiglieri municipali: per loro il tetto massimo era di 951 euro lordi e aumenterà a 1129 euro lordi. Per ciascun consigliere significa un aumento potenziale di 177 euro. Nel 2024, ricordiamo l'aumento sarà più consistente, con i consiglieri comunali che potrebbero arrivare a ricevere fino a oltre 3mila euro.

Quanto guadagna il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

I sindaci delle quattordici città metropolitane d'Italia (tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino) guadagneranno quanto i presidenti di Regione, cioè 13.800 euro lordi al mese. Per i sindaci capoluogo di provincia con oltre 100mila abitanti l'indennità sarà pari all'80 per cento di quanto percepisce un governatore e cioè 11mila euro al mese. Per i sindaci dei piccolissimi comuni (fino a 3mila abitanti) percepiranno 2.208 euro lordi al mese, il 16 per cento dell'indennità dei presidenti di Regione.

Virginia Raggi guadagnava 9700 euro al mese circa. Come detto, la riforma arriverà a regime nel 2024, ma già nel 2022 l'indennità per i sindaci aumenterà del 45 per cento e nel 2023 del 68 per cento. Già nel 2022 il sindaco Gualtieri, quindi, dovrebbe percepire un'indennità di circa 11.500 euro. Nel 2024 arriverà a guadagnare, come detto 13.800 euro lordi al mese.