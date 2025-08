Quando torna il caldo africano a Roma, le previsioni: ecco la data

Tornerà l'anticiclone africano e tornerà il caldo torrido in tutta Italia e anche a Roma. I meteorologi sono concordi: il prossimo fine settimana sarà contrassegnato da sole e caldo, con le temperature massime che a Roma potrebbero toccare i 36/37 gradi. Nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire gradualmente, fino a toccare l'apice di questa nuova ondata di caldo tra sabato 9 e domenica 10 agosto. Per la settimana di Ferragosto le previsioni sono ancora incerte, ma gli esperti sottolineano che le giornate cominceranno ad essere sensibilmente più corte rispetto a giugno (il sole tramonterà più di un'ora prima) e questo avrà un impatto sulle temperature. Insomma, dopo Ferragosto, come di consueto, non si attendono ondate di calore estremo. Tra l'altro il periodo più caldo dell'anno statisticamente coincide con il mese compreso tra il 15 luglio e il 15 agosto.

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute non è stato ancora aggiornato con i dati e le previsioni per i prossimi giorni. Il prossimo aggiornamento è previsto alle ore 11 di oggi.

Secondo i meteorologi, le temperature a Roma cominceranno a salire sensibilmente a partire da mercoledì/giovedì e il picco è previsto tra la fine della settimana e l'inizio della prossima, quella di Ferragosto. L'anticiclone africano di origine subsahariana dovrebbe interessare tutta la penisola, con le temperature che saliranno sopra la media del periodo di 3-4 gradi. Per il momento, non sono ancora attendibili le previsioni per venerdì 15 agosto, giornata di Ferragosto, e per il prossimo fine settimana. L'unica certezza è che tra l'8 e il 12 agosto a Roma farà molto caldo, con le temperature massime che di giorno potrebbero toccare i 36/37 gradi.