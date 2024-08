video suggerito

Quando riapre la Metro A a Roma dopo i lavori: il calendario aggiornato e gli orari della linea Da lunedì 26 agosto 2024 riapre al pubblico la tratta della Metro A da Termini a Battistini. Fino a dicembre, tuttavia, l'intera Metro A sarà attiva fino alle ore 21 da domenica a giovedì, con bus sostitutivi attivi fino alle 23,30.

A cura di Enrico Tata

Da lunedì 26 agosto 2024 la tratta della Metro A di Roma tra Termini e Battistini, attualmente sostituita da bus navetta, tornerà ad essere operativa per i viaggiatori. La chiusura è stata necessaria per sostituire i vecchi binari della linea. Fino a dicembre, tuttavia, l'intera Metro A sarà attiva fino alle ore 21 da domenica a giovedì, con bus sostitutivi attivi fino alle 23,30. Il venerdì e il sabato il servizio terminerà, come di consueto, all'1,30.

Riapre la tratta tra Termini e Battistini da lunedì 26 agosto 2024

Come anticipato, a partire da lunedì 26 agosto 2024 il servizio sulla Metro A sarà riattivato su tutta la linea. Attualmente la tratta tra Termini e Battistini era sostituita per tutta la giornata da bus navetta a causa dei lavori di sostituzione dei binari. Dal 26 agosto, quindi, tutta la linea tornerà ad essere aperta al servizio viaggiatori dal capolinea di Anagnina a quello di Battistini.

La Metro A chiude alle 21 da domenica a giovedì fino a dicembre 2024

Fino a dicembre 2024, tuttavia, la Metro A di Roma chiuderà anticipatamente alle ore 21 da domenica a giovedì. Dalle 21 alle 23,30 il servizio sarà sostituito da Anagnina a Battistini da bus navetta in entrambi i sensi di marcia.

Fra settembre e ottobre riapriranno anche le stazioni di Spagna e Ottaviano, dove sono in corso lavori di restyling. La stazione di Ottaviano riaprirà il 9 settembre 2024, mentre la stazione Spagna riaprirà il 3 ottobre 2024. Nelle due settimane di chiusura della Metro A sono anche cominciati i lavori di restyling a Cipro, dove il cantiere rimarrà aperto anche nelle prossime settimane, ma con la stazione che resterà aperta al pubblico.

Gli orari della Metro A venerdì e sabato: servizio attivo fino all'1:30

Il venerdì e il sabato la Metro A è attiva fino all'1,30. Nel fine settimana, quindi, la metro resterà aperta anche dopo le ore 21. Da dicembre la Metro A tornerà ad essere aperta secondo gli orari previsti: dalle 5,30 (prima corsa) alle 23,30 (ultima corsa) dalla domenica al giovedì in entrambi i sensi di marcia, e il venerdì e il sabato, in entrambe le direzioni, dalle 5,30 del mattino all'1,30 di notte (orario partenza ultima corsa).

I lavori sui binari della Metro A di Roma

Il servizio è stato sostituito da bus navetta tra Termini e Battistini dal 10 al 25 agosto per consentire l'installazione di nuovi binari ballastless a Battistini e Cornelia.i binari ballastless, spiega Atac, "utilizzano una tecnologia innovativa che sostituisce il tradizionale sistema di binari su ghiaia (ballast) con una soluzione che prevede il posizionamento dei binari su una struttura rigida e continua. Questo sistema offre numerosi vantaggi: permette una maggiore durabilità, una maggiore efficienza, manutenzione semplificata. A fronte di detti vantaggi innegabili non sempre però ne è possibile la posa, stanti gli ingombri della campata prefabbricata che deve essere preformata, trasportata in loco dal deposito lungo tutta la linea con treni speciali e quindi posata e raccordata".

Dal 26 agosto, spiega ancora Atac, si procederà al completamento dei lavori "impiegando ancora, preferibilmente negli stazionamenti e ove possibile, il tipo di posa ballastless e facendo invece ricorso allo standard con traverse e pietrisco nelle tratte rimanenti. I lavori proseguiranno pertanto nelle prossime settimane durante le chiusure serali, al fine di completare l'installazione dei nuovi binari entro il Giubileo su tutti gli stazionamenti".