Quando inizia a piovere a Roma e nel Lazio oggi mercoledì 25 settembre 2024 dopo il temporale della notte Ancora piogge e temporali a Roma e nel Lazio oggi, mercoledì 25 settembre 2024: l’allerta gialla per tutta la giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Una giornata di allerta gialla quella di oggi, mercoledì 25 settembre, a Roma e in tutta la regione Lazio. Come hanno fatto sapere dal Dipartimento di Protezione Civile regionale, a partire dalle prime ore della giornata di oggi e per le successive 18-24. I primi temporali sono già arrivati all'alba di questa mattina, ma non sono destinati a finire.

"Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati nella regione Lazio", hanno preannunciato nel bollettino di avviso di allerta gialla che coinvolge tutte le zone della regione. Dai bacini costieri del Nord e la Tuscia, al bacino del Medio Tevere, dai settori Appenninici al bacino di Roma e dell'Aniene fino, spostandosi più a sud, a quello del fiume Liri e dei bacini costieri del Sud.

Quando piove a Roma e nel Lazio

Nonostante il temporale di questa mattina, secondo le previsioni meteo la pioggia sulla capitale e sulla regione Lazio non è destinata a finire. A Roma sono previste nuove piogge verso l'ora di pranzo, fra mezzogiorno e le 14, anche se non è escluso che possano continuare precipitazioni sparse nel pomeriggio. Nella stessa fascia temporale, sono attese piogge anche nel Reatino, mentre a Viterbo, dopo una mattinata di temporali, a parte qualche precipitazione

Il nubifragio di questa mattina: disagi sui treni

Disagi a Roma dopo le prime ore di temporale di questa mattina. Blackout ad Ostia e strade allagate all'Eur: la capitale si è risvegliata sotto a lampi, tuoni, fulmini e, soprattutto, ad un'enorme mole di acqua. Il temporale è imperversato nella prima mattina di oggi, come da previsioni meteorologiche. E non sono mancati i disagi, soprattutto nella zona di Roma sud ovest e del litorale, dove la pioggia ha lasciato al buio cittadini e cittadine che si preparavano ad andare al lavoro o a scuola o nel vivo del traffico, con alberi caduti come a Fiumicino e treni in ritardo per mancanza di corrente sulla linea Roma Lido.

Non sono mancati inconvenienti anche fuori dalla capitale. Più a nord a rimetterci, ancora una volta, sono stati i pendolari.