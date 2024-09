Maltempo a Roma, Eur sott’acqua e blackout a Ostia: treni regionali in forte ritardo

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Micaela Quintavalle

Forte ondata di maltempo a Roma, soprattutto nel quadrante Sud-Ovest. Blackout e disagi a Ostia, sul litorale, mentre la Cristoforo Colombo è attualmente allagata all'altezza del centro commerciale Euroma 2. Via Pontina e via Cristoforo Colombo sono completamente bloccate in direzione Roma Centro. Molti automobilisti hanno deciso di fare rientro verso il litorale vista l'impossibilità di raggiungere la Capitale.

Il racconto di un pendolare su Facebook: "Uscito un’ora e mezza prima di casa per cercare di evitare il traffico dovuto alla chiusura della laterale della Colombo. Questa è la situazione alle 6.45: fermi da prima del semaforo di Acilia".

A causa del forte temporale disagi anche a Fiumicino, dove alcuni alberi sono caduti su via Torre di Pagliaccetto, che collega Aranova a Torrimpietra. Un'automobile è rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato ad Aranova e allagamenti sono stati segnalati a Focene e a Maccarese.

Treni regionali in forte ritardo

Sulla linea ferroviaria Fl3 Viterbo-Roma, la circolazione è fortemente rallentata nei pressi di Cesano per danni dovuti al maltempo. Si registrano ritardi oltre 60 minuti e cancellazioni di diversi treni. Problemi anche sulla Roma-Lido, dove a causa di un blockout i treni sono rimasti fermi e senza elettricità.

Stando a quanto si apprende, il problema della linea di Ostia è stato risolto intorno alle 7.20.