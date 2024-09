Allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio mercoledì 25 settembre 2024: piogge e temporali

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Tornano la pioggia e i temporali nella regione Lazio e sulla capitale nella giornata di domani, mercoledì 25 settembre 2024. Come è stato diffuso dal dipartimento di Protezione Civile regionale, nella giornata di domani lo stato di allerta di colore giallo per criticità idrogeologica scatta dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore.

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati nella regione Lazio, sebbene le prime piogge siano attese, almeno a Roma, già nella giornata di oggi, martedì 24 settembre 2024.

L'allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio di domani, 25 settembre 2024.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio: le zone a rischio

Come mostra la cartina nell'immagine in alto, non ci sono zone più a rischio di altre nella girnata di domani. Tutte le zone, dalla A alla G sono contrassegnata dal rischio di colore giallo di criticità idrogeologica per piogge e temporali. Dai bacini costieri del nord della Tuscia al bacino del Medio Tevere, dai settori dell'Appennino di Rieti al bacino di Roma e dell'Aniene, fino ai bacini costieri del sud e al bacino del Liri: la pioggia si abbatte sull'intera regione Lazio.

Le raccomandazioni della protezione civile

Come sempre, quando si tratta di allerta per il maltempo, insieme alla valutazione dello stato di allerta, il dipartimento di Protezione Civile regionale, con una nota congiunta da parte del numero di emergenza unico 112 e la direzione di emergenza invitano "gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta".