Quando la Regina Elisabetta II venne a Roma per pranzare con l’ex presidente Giorgio Napolitano La Regina Elisabetta II, morta nel pomeriggio dell’8 settembre a 96 anni, era stata a Roma l’ultima volta nel 2014 per un pranzo con Giorgio Napolitano e un incontro con il Papa.

A cura di Natascia Grbic

Una visita lampo, durata solo quattro ore, per incontrare l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Papa Francesco. La Regina Elisabetta II d'Inghilterra, deceduta questo pomeriggio a Balmoral, aveva passato così il suo ultimo soggiorno a Roma.

La Regina era atterrata con un aereo privato a Ciampino verso le 12.30, e si era poi diretta al Quirinale per pranzare con Giorgio Napolitano e la moglie Clio Maria Bitoni. Elisabetta II e il marito, il principe Filippo, erano stati accolti con gli onori che si riservano ai capi di Stato, a cui ha fatto seguito però un pranzo disteso e informale, a base di – si legge sull'Ansa – risotto alle erbe aromatiche, agnello arrosto con millefoglie di patate, sformati di caponata e fagiolini al vapore".

Si dice che per il pranzo al Quirinale la Regina Elisabetta abbia fatto tardi all'incontro con Papa Francesco, che l'aspettava in Vaticano. Scortata dai carabinieri, è stata ricevuta nello studio presso l'Aula Paolo VI.

Un incontro durato quaranta minuti, volutamente informale, tanto che la Regina non era vestita come tradizione vuole di nero e con il velo, ma con un completo color glicine che indossava anche durante l'incontro con Napolitano. Il vestito, firmato dallo stilista britannico Stuart Parvin, aveva appuntata una spilla di zaffiri e brillanti che era appartenuta alla nonna Mary, e che era stata donata ad Elisabetta nel 1953.

Come avvenuto con Napolitano, all'incontro è avvenuto il relativo scambio di doni (tra cui uno anche per il Royal Baby nato appena qualche mese prima), e in questo caso anche di battute. Al Pontefice, Elisabetta II e Filippo hanno regalato un cesto con cibi e bevande provenienti dalle tenute reali. Dentro spiccava una bottiglia di whisky, che chissà se il Papa ha mai bevuto.

Elisabetta II è morta il pomeriggio dell'8 settembre all'età di 96 anni. Suo successore è il figlio Carlo, che ha scelto come nome da regnante Carlo III. L'investitura a Re sarà ufficializzata nei prossimi mesi.