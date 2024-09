video suggerito

Quando arrivano i temporali a Roma, cambia di nuovo tutto: meteorologi incerti su giovedì 5 Cambia di nuovo tutto nelle previsioni per Roma e per il Lazio. Nelle ultime ore tutti i modelli parlano di un potente fronte perturbato con forti temporali in arrivo su Roma e sul Lazio nella giornata di giovedì 5 settembre 2024.

A cura di Enrico Tata

Cambia di nuovo tutto. Prima i meteorologi avevano indicato la data di mercoledì 4 per una prima ‘rottura dell'estate', poi avevano sostenuto che anche questa settimana, la prima di settembre, sarebbe stata all'insegna dell'anticiclone africano. E invece nelle ultime ore tutti i modelli parlano di un potente fronte perturbato con forti temporali in arrivo su Roma e sul Lazio nella giornata di giovedì 5 settembre 2024.

Le previsioni, tuttavia, sono ancora incerte, tanto che sul sito 3bMeteo.com i meteorologi hanno preferito non sbilanciarsi. "La previsione per questa giornata è particolarmente complicata e 3bmeteo non ritiene opportuno formulare una previsione oraria", si legge sul sito di 3bMeteo per quanto riguarda la giornata giovedì 5 settembre a Roma. Ancora molto incerta anche la previsione per venerdì 6 settembre, con il meteorologo Luca Pace che spiega: "Ancora elevata incertezza sull'evoluzione della depressione attesa sulla Francia. Al momento preferiamo non darti i dettagli orari della previsione".

Sembra però ormai certo che nel fine settimana le temperature potrebbero abbassarsi, e di molto. Secondo le previsioni più aggiornate alle 12 di oggi, lunedì 2 settembre, da giovedì le temperature massime dovrebbero crollare a 25 gradi e nel weekend non saliranno a Roma sopra il 29 gradi. Le minime si attesteranno invece intorno ai 20 gradi.

Secondo i meteorologi di 3bMeteo per la giornata di giovedì 5 i modelli prevedono "l'arrivo sull'Italia di un fronte più organizzato in grado di portare molti temporali anche di forte intensità sulle regioni centro settentrionali. Il Sud sarà molto al limite con una Sardegna interessata da qualche piovasco e fenomeni meno probabili su Sicilia e settori peninsulari. Le temperature dovrebbero far registrare un aumento al Sud e un calo al Centro Nord. Nella giornata di venerdì infine, sull'Italia potrebbe ancora insistere una circolazione instabile con molti temporali, anche localmente intensi soprattutto al Centro e al Nord. Il sud sembrerebbe al momento più riparato. Le temperature potrebbero far registrare un ulteriore aumento all'estremo Sud".