Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 6 marzo 2025: cielo limpido e sole Cielo limpido e sole: c'è aria di primavera a Roma e nel Lazio giovedì 5 marzo 2025. Le temperature, invece, oscilla fra i 2 e i 18 gradi. Ecco le previsioni per oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo limpido e sole a Roma e nel Lazio in questo primo giovedì del mese, 6 marzo 2025. Le temperature sono comprese fra una minima di 2 gradi, attesa a Rieti e a Viterbo e una massima di 18 prevista, invece, a Latina. Attenzione, però, nei prossimi giorni tornano le nuvole e le temperature si alzano progressivamente.

Che tempo fa oggi a Roma: le previsioni per il primo giovedì di marzo

Per la giornata di oggi, primo giovedì del mese, 6 marzo 2025, il termometro oscilla fra i 7 e i 17 gradi centigradi. La giornata sembra tipica della primavera: cielo limpido e sole senza interruzioni e senza alcuna precipitazione in vista. I venti, moderati nella parte centrale della giornata, si fanno più deboli in serata.

Le previsioni meteo nelle province: il tempo oggi a Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina

Come anticipato, le temperature più rigide, le minime regionali previste per oggi, sono di 2 gradi e sono attese a Rieti e a Viterbo: nel capoluogo appenninico la massima è di 16 gradi, in quello della Tuscia, invece, è di 17. Nel primo caso i venti sono deboli, con sole e cielo limpido per l'intera giornata. Stessa situazione a Viterbo: in entrambi i casi la pioggia torna soltanto lunedì prossimo.

A Frosinone, invece, il termometro si muove fra una minima di 4 gradi centigradi e una massima di 17, con precipitazioni assenti e venti moderati nella parte centrale della giornata. Sole e cielo limpido anche qui, come anche a Latina. Nel capoluogo pontino si registra la temperatura massima più alta della regione Lazio: la minima è di 6 gradi, mentre la massima raggiunge i 18 gradi centigradi.