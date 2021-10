Quando apre l’Antico Vinaio a Roma con le sue famose schiacciate calde: rivelata la data Oggi è arrivato l’annuncio: l’Antico Vinaio aprirà a Roma mercoledì 8 novembre con un locale in pieno centro storico, a due passi dal Pantheon. L’Antico Vinaio aprirà a Roma tra piazza della Maddalena e via della Rosetta, in pratica la via che porta a piazza delle Coppelle, a Campo Marzio e poi a Montecitorio.

A cura di Enrico Tata

A Firenze è ormai un'istituzione, a New York lo sta diventando. E la speranza del fondatore, Tommaso Mazzanti, è che presto anche Roma venga conquistata dalla schiacciata calda ripiena più famosa del mondo. Oggi è arrivato l'annuncio: l'Antico Vinaio aprirà nella Capitale mercoledì 8 novembre con un locale in pieno centro storico, a due passi dal Pantheon.

Dove aprirà l'Antico Vinaio a Roma

L'Antico Vinaio aprirà a Roma tra piazza della Maddalena e via della Rosetta, in pratica la via che porta a piazza delle Coppelle, a Campo Marzio e poi a Montecitorio. All'entrata nel negozio ancora in cantiere ci sono due cartelli: "It'coming Rome" e "Bada come la fuma", lo slogan che ha reso famoso Mazzanti sui social. Nei video pubblicati su Facebook e su Instagram con le ricette delle sue schiacciate ripiene, infatti, esordisce sempre con "bada come la fuma", per sottolineare che la schiacciata è appena sfornata e fumante, pronta per essere farcita.

Negozi anche a Milano e New York

Nel 2015 l'Antico Vinaio di Firenze era il locale più recensito al mondo con oltre 8mila commenti degli utenti su TripAdvisor. Oggi, a distanza di sei anni, le recensioni sono aumentate a oltre 27mila. Grazie alla notorietà acquisita l'Antico Vinaio ha aperto una sede anche a New York, a due passi da Times Square e sembra che anche da quelle parti la schiacciata ripiena fiorentina sia molto amata. Un locale è stato aperto a Milano e uno anche a Los Angeles.

Le schiacciate ripiene dell'Antico Vinaio

Tra le schiacciate più famose ci sono la Favolosa, con crema di carciofi, sbriciolona, crema di pecorino e melanzane, oppure la Dante, con capocollo, rucola, stracchino e crema di tartufo. Ci sono ancora ancora la Paradiso, con mortadella, crema di pistacchio e stracciatella, e la Boss, con prosciutto crudo, pecorino toscano e crema di tartufo.