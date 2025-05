Quali sono le spiagge del Lazio Bandiera Blu 2025, l’elenco: Formia new entry

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Sono undici le località balneari nel Lazio che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2025, riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), che premia le località in base a rigidi criteri per stabilire la qualità delle acque. In totale in Italia sono 246 i luoghi che hanno ottenuto il riconoscimento, per un totale di 487 spiagge e 84 approdi turistici. Nel Lazio c'è una new entry rispetto allo scorso anno: si tratta di Formia.

"I 32 criteri del Programma vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell'ambiente", fa sapere in una nota la Foundation for Environmental Education. Tra i criteri presi in considerazione per conferire la bandiera blu, ci sono: gli impianti di depurazione e il loro grado di funzionalità; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l'accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l'educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle amministrazioni per il periodo estivo.

L'elenco delle spiagge Bandiera Blu 2025 nel Lazio

Gli undici comuni che nel Lazio hanno ottenuto la bandiera blu sono:

Fondi

Formia

Sabaudia

Sperlonga

Gaeta

Latina mare

Terracina

Circeo

Minturno

Anzio

Trevignano sul lago di Bracciano

Formia new entry nella lista delle spiagge bandiera blu

L'anno scorso erano dieci le spiagge bandiera blu nel Lazio. Quest'anno, con l'aggiunta di Formia, salgono a undici. "La bandiera blu era uno degli obiettivi principali del nostro programma di mandato – le parole del sindaco di Formia, Gianluca Taddeo – Per raggiungerlo abbiamo dovuto lavorare su più fronti in quanto viene assegnata sulla base di molti indicatori, essenzialmente legati alle infrastrutture, alla ricettività ed alla sicurezza urbana.Abbiamo iniziato questo percorso due anni fa partecipando per la prima volta, non siamo stati ammessi. Per questo ci siamo concentrati sulla programmazione di cosa occorreva per il riconoscimento ed abbiamo lavorato su vari progetti per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale con interventi strutturali, per migliorare l’accessibilità degli arenili, e per la messa in sicurezza dei canali di scolo delle acque meteoriche e tanto altro. Abbiamo iniziato il riammodernamento del lungomare di Gianola, realizzando il primo tratto della pista ciclopedonale, abbiamo iniziato l’affascinante “Passeggiata di Cicerone a Vindicio, abbiamo acquistato mezzi per la pulizia delle spiagge e per la loro sorveglianza, abbiamo attrezzato i litorali per l’accessibilità alle persone diversamente abili. Ed altro ancora.Questo importante riconoscimento ottenuto oggi ci conferma che finalmente Formia è sulla strada giusta per accrescere la sua attrattività turistica ed acquistare centralità nel panorama economico e commerciale del territorio".