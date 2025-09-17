Quali sono le prime 55 piazze di Roma con il wifi pubblico e gratuito

A Roma ci sono 55 piazze in cui è già possibile o sarà presto possibile collegarsi gratuitamente al wifi pubblico e gratuito. Le piazze con wifi già attivo sono attualmente 26, in altre 22 l’infrastruttura wifi già cablata e in attesa di attivazione entro ottobre, mentre 7 piazze sono in fase di realizzazione. "Con questo Wi-Fi si può fare tutto e avere queste prestazioni all'aperto non è una cosa usuale. Complessivamente è un rafforzamento dell'infrastruttura digitale di Roma che ci consente di avere non solo dei servizi di telecomunicazione per i cittadini ma anche di migliorare la qualità dell'Amministrazione che si appoggia alla rete 5G per poter diventare sempre più una città intelligente", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Tutte le piazze di Roma con Wi-Fi pubblico e gratuito

Ecco le 26 piazze di Roma con wifi già attivo:

Piazza del Campidoglio Piazza Trilussa Piazza Porta S. Giovanni Piazzale della Stazione Tiburtina Piazza dell'Indipendenza Piazza del Popolo Piazza della Minerva Piazza Mazzini Piazza Pia Piazza di Santa Maria Maggiore Piazza Vittorio Emanuele II Piazza Buenos Aires Piazza Euclide Piazza Santiago del Cile Piazza Farnese Piazza di San Bernardo Piazza Giuseppe Gioachino Belli Stazione Tiburtina Capolinea Bus Largo di Torre Argentina Piazza di Siena Monte Ciocci Alberici Piazzale Ostiense Piazza Gentile da Fabriano Piazza Istria Piazza dell'Esquilino Piazza Pakistan



Le 22 piazze con lavori già conclusi e con il wifi attivo entro ottobre 2025:

Piazza Don Giovanni Minzoni

Piazza Pietro Thouar

Piazza Testaccio

Piazza di Santa Costanza

Piazzale del Gianicolo

Piazza Risorgimento

Piazza Vescovio

Piazza Annibaliano

Piazza di San Eurosia

Piazza Eugenio Biffi

Piazza Adriana

Monte Ciocci Valle Aurelia

Piazza Stefano Jacini

Piazza Biagio Pace

Piazza Enrico Cosenz

Piazza del Quadraretto

Piazza Giuseppe Raggio

Via Roberto Morra di Lavriano

Piazza di S. Cosimato

Piazza della Bocca della Verità

Piazza Ottavilla

Piazza San Giovanni Bosco

Le 7 piazze con i cantieri in corso:

Piazza Cavour

Piazza Barberini

Piazza dell'Ateneo Salesiano

Piazza Conca d'Oro

Piazza Leonardo Sciascia

Piazza Roberto Malatesta

Circo Massimo

Come accedere al wifi gratuito a Roma

Gli utenti devono collegarsi alla rete pubblica “ROMACAPITALE_WIFI” e inserire la email personale. Ci si potrà spostare tra le diverse piazze della Capitale abilitate, senza bisogno di conferma della registrazione per le successive due settimane.