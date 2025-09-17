Quali sono le prime 55 piazze di Roma con il wifi pubblico e gratuito
A Roma ci sono 55 piazze in cui è già possibile o sarà presto possibile collegarsi gratuitamente al wifi pubblico e gratuito. Le piazze con wifi già attivo sono attualmente 26, in altre 22 l’infrastruttura wifi già cablata e in attesa di attivazione entro ottobre, mentre 7 piazze sono in fase di realizzazione. "Con questo Wi-Fi si può fare tutto e avere queste prestazioni all'aperto non è una cosa usuale. Complessivamente è un rafforzamento dell'infrastruttura digitale di Roma che ci consente di avere non solo dei servizi di telecomunicazione per i cittadini ma anche di migliorare la qualità dell'Amministrazione che si appoggia alla rete 5G per poter diventare sempre più una città intelligente", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
Tutte le piazze di Roma con Wi-Fi pubblico e gratuito
Ecco le 26 piazze di Roma con wifi già attivo:
- Piazza del Campidoglio
- Piazza Trilussa
- Piazza Porta S. Giovanni
- Piazzale della Stazione Tiburtina
- Piazza dell'Indipendenza
- Piazza del Popolo
- Piazza della Minerva
- Piazza Mazzini
- Piazza Pia
- Piazza di Santa Maria Maggiore
- Piazza Vittorio Emanuele II
- Piazza Buenos Aires
- Piazza Euclide
- Piazza Santiago del Cile
- Piazza Farnese
- Piazza di San Bernardo
- Piazza Giuseppe Gioachino Belli
- Stazione Tiburtina Capolinea Bus
- Largo di Torre Argentina
- Piazza di Siena
- Monte Ciocci Alberici
- Piazzale Ostiense
- Piazza Gentile da Fabriano
- Piazza Istria
- Piazza dell'Esquilino
- Piazza Pakistan
Le 22 piazze con lavori già conclusi e con il wifi attivo entro ottobre 2025:
- Piazza Don Giovanni Minzoni
- Piazza Pietro Thouar
- Piazza Testaccio
- Piazza di Santa Costanza
- Piazzale del Gianicolo
- Piazza Risorgimento
- Piazza Vescovio
- Piazza Annibaliano
- Piazza di San Eurosia
- Piazza Eugenio Biffi
- Piazza Adriana
- Monte Ciocci Valle Aurelia
- Piazza Stefano Jacini
- Piazza Biagio Pace
- Piazza Enrico Cosenz
- Piazza del Quadraretto
- Piazza Giuseppe Raggio
- Via Roberto Morra di Lavriano
- Piazza di S. Cosimato
- Piazza della Bocca della Verità
- Piazza Ottavilla
- Piazza San Giovanni Bosco
Le 7 piazze con i cantieri in corso:
- Piazza Cavour
- Piazza Barberini
- Piazza dell'Ateneo Salesiano
- Piazza Conca d'Oro
- Piazza Leonardo Sciascia
- Piazza Roberto Malatesta
- Circo Massimo
Come accedere al wifi gratuito a Roma
Gli utenti devono collegarsi alla rete pubblica “ROMACAPITALE_WIFI” e inserire la email personale. Ci si potrà spostare tra le diverse piazze della Capitale abilitate, senza bisogno di conferma della registrazione per le successive due settimane.