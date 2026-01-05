Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 6 gennaio 2026 a Roma per la Befana

Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma, per la spesa dell’Epifania e per i saldi martedì 6 gennaio 2026.

Per la festa dell'Epifania supermercati e centri commerciali a Roma restano aperti, alcuni con chiusure anticipate. Martedì 6 gennaio 2026 orari e aperture possono variare da punto vendita a punto vendita, anche della stessa catena, dunque consigliamo di consultare sempre prima il sito dell'esecizio commerciale specifico che interessa e accertarsi dell'orario, per non rischiare di spostarsi e di trovare chiuso. Il giorno della Befana quest'anno sarà all'insegna del maltempo, con pioggia e temperature in calo.

Se molti non rinunceranno alla passeggiata in centro e a Piazza Navona, come da tradizione romana, altri opteranno per un pranzo in famiglia o a casa di amici, per incontrarsi all'asciutto e al caldo. Molti invece approfitteranno della giornata di festa per un giro nei centri commerciali romani, in occasione dei saldi invernali, cominciati lo scorso sabato 3 gennaio, e che terminano il 13 febbraio. Ecco gli orari che seguiranno domani supermercai e centri commerciali del Lazio.

Quali sono i principali supermercati aperti il 6 gennaio 2026 a Roma

Gli orari possono variare da punto vendita a punto vendita, dunque prima di recarsi al supermercato verificare sempre l'orario online dell'esercizio commerciale dove s'intende fare spesa.

Conad: aperture straordinarie variabili: molti punti aperti 8.00–20.00 o 9.00–13.00

Coop/Ipercoop: aperti con orario festivo ridotto: 9.00–20.00

Esselunga: aperti con orario festivo: 8.00–21.00

Pam/Pam Local: aperti con orario festivo 8.30–20.00 (Pam Local spesso fino alle 21.00)

Lidl: la maggior parte dei punti vendita aperta 8.00–20.00

Famila: aperti con orario festivo 9.00–20.00

MD: aperture variabili 8.30–13.30 / 15.30–20.00

Aldi: aperti con orario festivo 8.00–20.00

NaturaSì: molti punti aperti 9.00–13.00 (orario ridotto festivo)

Triscount: aperti con orario festivo ridotto 9.00–13.00

Panorama: aperti 9.00–21.00

Decò/Tuodì: aperture variabili 8.30–13.30/15.30–20.00

Eurospin: aperti con orario festivo 9.00–20.00

Pewex: aperti 8.00–20.00

Tuodì: aperti con orario festivo 8.30–13.30

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma il 6 gennaio 2026

