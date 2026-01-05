Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 6 gennaio 2026 a Roma per la Befana
Per la festa dell'Epifania supermercati e centri commerciali a Roma restano aperti, alcuni con chiusure anticipate. Martedì 6 gennaio 2026 orari e aperture possono variare da punto vendita a punto vendita, anche della stessa catena, dunque consigliamo di consultare sempre prima il sito dell'esecizio commerciale specifico che interessa e accertarsi dell'orario, per non rischiare di spostarsi e di trovare chiuso. Il giorno della Befana quest'anno sarà all'insegna del maltempo, con pioggia e temperature in calo.
Se molti non rinunceranno alla passeggiata in centro e a Piazza Navona, come da tradizione romana, altri opteranno per un pranzo in famiglia o a casa di amici, per incontrarsi all'asciutto e al caldo. Molti invece approfitteranno della giornata di festa per un giro nei centri commerciali romani, in occasione dei saldi invernali, cominciati lo scorso sabato 3 gennaio, e che terminano il 13 febbraio. Ecco gli orari che seguiranno domani supermercai e centri commerciali del Lazio.
Quali sono i principali supermercati aperti il 6 gennaio 2026 a Roma
Gli orari possono variare da punto vendita a punto vendita, dunque prima di recarsi al supermercato verificare sempre l'orario online dell'esercizio commerciale dove s'intende fare spesa.
- Conad: aperture straordinarie variabili: molti punti aperti 8.00–20.00 o 9.00–13.00
- Coop/Ipercoop: aperti con orario festivo ridotto: 9.00–20.00
- Esselunga: aperti con orario festivo: 8.00–21.00
- Pam/Pam Local: aperti con orario festivo 8.30–20.00 (Pam Local spesso fino alle 21.00)
- Lidl: la maggior parte dei punti vendita aperta 8.00–20.00
- Famila: aperti con orario festivo 9.00–20.00
- MD: aperture variabili 8.30–13.30 / 15.30–20.00
- Aldi: aperti con orario festivo 8.00–20.00
- NaturaSì: molti punti aperti 9.00–13.00 (orario ridotto festivo)
- Triscount: aperti con orario festivo ridotto 9.00–13.00
- Panorama: aperti 9.00–21.00
- Decò/Tuodì: aperture variabili 8.30–13.30/15.30–20.00
- Eurospin: aperti con orario festivo 9.00–20.00
- Pewex: aperti 8.00–20.00
- Tuodì: aperti con orario festivo 8.30–13.30
Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma il 6 gennaio 2026
L'elenco dei più grandi centri commerciali di Roma aperti con gli orari di apertura il 6 gennaio 2026.
- Porta di Roma: aperto 10:00–22:00
- Romaest: aperto 10:00–22:00
- Euroma2: aperto 10:00–21:00
- Maximo: aperto 10:00–21:00
- Parco Leonardo: aperto 10:00–22:00
- Da Vinci Village: aperto 10:00–21:00
- GranRoma: aperto 10:00–21:00
- Aura: aperto 10:00–21:00
- Primavera: aperto 10.00–20.00
- I Granai: aperto 10.00–20:00
- Anagnina: aperto 10.00–20.00
- La Romanina: aperto 10.00–21.00
- Casilino: aperto 10.00–20.00
- Tor Vergata: aperto 10.00–21.00
- Porta di Roma Bufalotta (galleria + negozi esterni): aperto 10.00–22.00
- Happio: aperto 10.00–21.00
- Tiburtino: aperto 10.00–21.00
- Le Torri: aperto 10.00–20.00