Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 6 gennaio 2026 a Roma per la Befana

Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma, per la spesa dell’Epifania e per i saldi martedì 6 gennaio 2026.
A cura di Alessia Rabbai
Per la festa dell'Epifania supermercati e centri commerciali a Roma restano aperti, alcuni con chiusure anticipate. Martedì 6 gennaio 2026 orari e aperture possono variare da punto vendita a punto vendita, anche della stessa catena, dunque consigliamo di consultare sempre prima il sito dell'esecizio commerciale specifico che interessa e accertarsi dell'orario, per non rischiare di spostarsi e di trovare chiuso. Il giorno della Befana quest'anno sarà all'insegna del maltempo, con pioggia e temperature in calo.

Se molti non rinunceranno alla passeggiata in centro e a Piazza Navona, come da tradizione romana, altri opteranno per un pranzo in famiglia o a casa di amici, per incontrarsi all'asciutto e al caldo. Molti invece approfitteranno della giornata di festa per un giro nei centri commerciali romani, in occasione dei saldi invernali, cominciati lo scorso sabato 3 gennaio, e che terminano il 13 febbraio. Ecco gli orari che seguiranno domani supermercai e centri commerciali del Lazio.

Quali sono i principali supermercati aperti il 6 gennaio 2026 a Roma

Gli orari possono variare da punto vendita a punto vendita, dunque prima di recarsi al supermercato verificare sempre l'orario online dell'esercizio commerciale dove s'intende fare spesa.

Cosa fare a Roma alla Befana 2026: eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania
  • Conad: aperture straordinarie variabili: molti punti aperti 8.00–20.00 o 9.00–13.00
  • Coop/Ipercoop: aperti con orario festivo ridotto: 9.00–20.00
  • Esselunga: aperti con orario festivo: 8.00–21.00
  • Pam/Pam Local: aperti con orario festivo 8.30–20.00 (Pam Local spesso fino alle 21.00)
  • Lidl: la maggior parte dei punti vendita aperta 8.00–20.00
  • Famila: aperti con orario festivo 9.00–20.00
  • MD: aperture variabili 8.30–13.30 / 15.30–20.00
  • Aldi: aperti con orario festivo 8.00–20.00
  • NaturaSì: molti punti aperti 9.00–13.00 (orario ridotto festivo)
  • Triscount: aperti con orario festivo ridotto 9.00–13.00
  • Panorama: aperti 9.00–21.00
  • Decò/Tuodì: aperture variabili 8.30–13.30/15.30–20.00
  • Eurospin: aperti con orario festivo 9.00–20.00
  • Pewex: aperti 8.00–20.00
  • Tuodì: aperti con orario festivo 8.30–13.30

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma il 6 gennaio 2026

L'elenco dei più grandi centri commerciali di Roma aperti con gli orari di apertura il 6 gennaio 2026.

  • Porta di Roma: aperto 10:00–22:00
  • Romaest: aperto 10:00–22:00
  • Euroma2: aperto 10:00–21:00
  • Maximo: aperto 10:00–21:00
  • Parco Leonardo: aperto 10:00–22:00
  • Da Vinci Village: aperto 10:00–21:00
  • GranRoma: aperto 10:00–21:00
  • Aura: aperto 10:00–21:00
  • Primavera: aperto 10.00–20.00
  • I Granai: aperto 10.00–20:00
  • Anagnina: aperto 10.00–20.00
  • La Romanina: aperto 10.00–21.00
  • Casilino: aperto 10.00–20.00
  • Tor Vergata: aperto 10.00–21.00
  • Porta di Roma Bufalotta (galleria + negozi esterni): aperto 10.00–22.00
  • Happio: aperto 10.00–21.00
  • Tiburtino: aperto 10.00–21.00
  • Le Torri: aperto 10.00–20.00
