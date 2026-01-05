Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in calo

Pioggia intensa e temperature in calo fino a massime di 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, 6 gennaio, giorno della Befana.

(Immagine di repertorio La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, martedì 6 gennaio 2026, registrano pioggia. La festa dell'Epifania trascorrerà all'insegna del maltempo sulla regione. A spiegarci cosa ci attende è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. "Martedì 6 gennaio pioverà la mattina e nel primo pomeriggio, con un possibile miglioramento nella seconda parte del pomeriggio e di sera.

Festa della Befana a rischio per chi pensava di trascorrerla all'aperto, con passeggiate tra le tradizionali bancarelle di Piazza Navona e passeggiate in centro. Le temperature domani sono in calo. Mercoledì farà ancora più freddo, con valori più bassi sia per quanto riguarda le minime che le massime, senza però arrivare a gelate. A Roma non mancheranno nuvole, ma non dovrebbe piovere. Ancora precipitazioni intense sul basso Lazio. Nevicate in vista sull'Appennino laziale intorno ai 700/800 metri".

Pioggia il giorno della Befana a Roma

Domani, martedì 6 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. "La pioggia cadrà al mattino e nel primo pomeriggio sulla Capitale – spiega Galbiati, facendo un quadro del tempo che farà – con un miglioramento nella seconda parte del pomeriggio. Si attende un calo delle temperature, a Roma città le massime non supereranno i 12 gradi". Nel dettaglio sulla Capitale sono previste precipitazioni da moderate a forti, e soffierà vento da debole a moderato.

Previsioni meteo festa dell'Epifania nel Lazio

Situazione analoga dal punto di vista meteorologico sul resto del territorio del Lazio, con maltempo diffuso. Vediamo come sarà il tempo capoluogo per capoluogo: pioggia a Frosinone e Rieti e pioggia alternata a schiarite a Viterbo e Latina. Sul fronte delle temperature avremo: tra 8 e 10 gradi a Frosinone, tra 8 e 13 gradi a Latina, tra 5 e 9 gradi a Rieti, tra 1 e 6 gradi a Viterbo.