Pusher minaccia e aggredisce la madre, lei chiama i carabinieri lo fa arrestare Ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto dopo essere stata minacciata e picchiata dal figlio: "Aiutatemi, mi sta massacrando, mi ha presa per i capelli".

A cura di Beatrice Tominic

Ha chiamato i carabinieri e ha fatto arrestare il figlio spacciatore di 45 anni. È quanto accaduto lo scorso pomeriggio ad una donna di Testaccio dopo essere stata minacciata e picchiata dal quarantacinquenne. La donna ha chiamato il numero di emergenza unico 112 e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto, nell'abitazione del quartiere Testaccio, sono arrivati immediatamente i carabinieri della stazione di Roma Aventino che hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato.

Il quarantacinquenne, già noto alle forze dell'ordine, risulta gravemente indiziato di aver maltrattato l’anziana madre convivente e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Minacce e botte dal figlio spacciatore, chiama i carabinieri: "Aiutatemi"

La telefonata è arrivata nel pomeriggio di qualche giorno fa. "Aiutatemi, mi sta picchiando, mi tira i capelli, aiutatemi", avrebbe detto al donna ai militari per telefono. I carabinieri hanno sentito in diretta, mentre la donna stava lanciando l'allarme, le urla dell'uomo che la insultava e la minacciava. Così sono intervenuti immediatamente e lo hanno arrestato in flagranza di reato.

La perquisizione dell'abitazione

Una volta arrivati nell'abitazione di Testaccio i militari hanno ritrovato dentro un barattolo all'interno di una credenza in cucina 130 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacenti utilizzato per suddividere le dosi, materiale per il confezionamento e un paio di manette prive di matricola. Gli oggetti hanno rappresentato dei gravi elementi indiziari a carico dell'uomo che è stato accompagnato a piazzale Clodio dove il Tribunale ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentarsi in caserma.