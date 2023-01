“Purtroppo il vostro caro è morto”: parenti del defunto picchiano medico all’ospedale Sant’Andrea Un medico è stato aggredito dai parenti di un defunto all’ospedale Sant’Andrea di Roma dopo aver comunicato loro che l’uomo era morto. Il dottore ha sporto denuncia.

A cura di Natascia Grbic

Un medico dell'ospedale Sant'Andrea di Roma è stato aggredito dai parenti di un uomo deceduto dopo che è stata comunicata loro la notizia della morte. Oltre al medico sono stati insultati gli infermieri ed è stata danneggiata la strumentazione medica.

A denunciare l'accaduto, la federazione Cimo – Fesmed. Secondo quanto riportato dal sindacato, il medico sarebbe stato "schiaffeggiato e colpito da una borsa mentre tutto il personale infermieristico e ausiliario presente veniva pesantemente insultato". Subito soccorso dagli operatori del Sant'Andrea, è stato medicato, fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Il dottore ha poi sporto denuncia contro i parenti del defunto.

"Si tratta senz'altro di un problema di ordine pubblico, ma anche di tipo culturale – conclude la Federazione – chi aggredisce, insulta o minaccia un medico, deve capire che mette a rischio il diritto alla salute di tutti".

A condannare l'aggressione, anche l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che torna a chiedere – come già avvenuto in altre occasioni – presidi di polizia in ogni ospedale. "Esprimo una ferma condanna per l’ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario in servizio presso l’ospedale Sant’Andrea e mi auguro che sia fatta piena luce sui fatti e che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia. I medici con grande spirito di sacrificio ogni giorno sono al nostro servizio per la nostra salute e sicurezza e aggredire un medico o un infermiere equivale ad aggredire sé stessi. Rinnovo l’appello al Prefetto di Roma per studiare una strategia comune per affrontare un fenomeno in preoccupante aumento. Credo sia necessario riattivare i punti di polizia presso i Pronto soccorso degli ospedali che rivestono un ruolo importante di deterrenza e per la sicurezza del personale medico e dei pazienti".