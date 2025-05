video suggerito

Pullman della scolaresca in gita si sfrena mentre è parcheggiato e precipita in strada: tragedia sfiorata Pochi minuti prima sull'autobus un'intera scolaresca in gita didattica presso una fattoria della zona di Frattocchie a Marino, Castelli Romani. L'autista aveva appena fatto scendere gli studenti quando il mezzo si è sfrenato cadendo giù per la collina. Nessun ferito, si indaga sulla dinamica dell'incidente.

A cura di Enza Savarese

L'autobus invade via delle Castagnole a Marino

Non funzionano i freni, bus turistico parcheggiato cade in strada a Marino, provincia di Roma. Il mezzo senza passeggeri a bordo ha invaso la strada in via delle Castagnole. Inizialmente il bus si trovava parcheggiato in un agriturismo della zona, pochi minuti prima sul mezzo erano presenti dei bambini in gita ai Castelli Romani. Fortunatamente sia i giovani studenti sia l'autista erano già scesi per proseguire la propria giornata in una fattoria di Frattocchie quando il mezzo si è sfrenato finendo in strada. Non sono state registrate nemmeno vittime tra gli altri veicoli presenti in strada.

I testimoni raccontano di aver sentito un boato causato dal mezzo che dal parcheggio dell'agriturismo ha raggiunto in retromarcia via della Castagnole. La pendenza delle strade della zona montuosa in questione ha agevolato il percorso del mezzo in quel momento privo del guidatore che dopo aver attraversato un prato e percorso diverse centinaia di metri fuori controllo si è bloccato sulla strada fermato da una collina che ha fatto da freno. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell'ordine della zona, che hanno messo in sicurezza l'area e chiuso momentaneamente il tratto stradale.

Il mezzo pesante è al momento ancora bloccato, ma le fasi di rimozione proseguono da diverse ore anche con l'ausilio di un'autogru che tenta di sollevare il mezzo per poi riportarlo in strada e trainarlo lontano dal luogo dell'incidente. Dopo le operazioni di rimozione seguiranno le indagini per delineare la dinamica dell'incidente. Anche se fortunatamente non ci sono vittime, il mezzo verrà sottoposto all'analisi di esperti che verificheranno se i freni abbiano avuto un malfunzionamento o invece se l'incidente sia stato causato da un errore umano.