Pulisce casa e pure il conto in banca dell’anziana per cui lavora: colf nascondeva soldi negli slip

A cura di Enrico Tata

La collaboratrice domestica di fiducia è in ferie e così lascia temporaneamente le sue mansioni a una giovane sostituta. Quest'ultima, una ragazza di 29 anni, è accusata di aver rubato 5mila euro alla signora anziana per cui lavorava. A far scattare le indagini, stando a quanto si apprende, è stata la segnalazione del figlio della nonnina. Quest'ultimo si è accorto che qualcosa non stava procedendo come dovuto e ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito, la giovane colf ha ispezionato la casa e ha scoperto i posti dove erano custoditi gli effetti personali della proprietaria. Le ha rubato la carta di credito e ha effettuato con essa diversi prelievi con i quali ha pagato alcune mensilità arretrate per l'affitto del suo appartamento. Avrebbe utilizzato per questo oltre 3mila euro dei risparmi dell'anziana.

Denunciata la giovane colf, nascondeva soldi negli slip

In più, è accusata anche di aver speso i soldi della padrona di casa per acquistare capi di abbigliamento di un noto brand di intimo. La donna è stata trovata in possesso di circa mille euro in contanti, somma corrispondente all'ultimo prelievo effettuato con la carta di credito rubata in casa. La 29enne, stando a quanto si apprende, nascondeva il denaro negli slip insieme alla carta di credito dell'anziana. Tutto è stato sequestrato e la ragazza è stata denunciata.

Sulla vicenda hanno indagato gli investigatori del commissariato Borgo di Roma. Come detto, le indagini sono scattate in seguito a una denuncia presentata dal figlio della donna per cui la 29enne lavorava e per cui si occupava delle faccende domestiche.