Prova a violentare una 16enne, lei lo graffia in faccia e scappa: arrestato un uomo L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Latina. L'aggressore è stato arrestato, adesso si trova in carcere con l'accusa di tentata violenza sessuale e lesioni.

A cura di Natascia Grbic



Immagine di repertorio

Una ragazza di sedici anni è stata aggredita mentre passeggiava in centro a Latina da un uomo che ha tentato di stuprarla. Quest'ultimo l'ha prima buttata a terra, poi l'ha colpita ripetutamente in testa e ha tentato di violentarla. La giovane è riuscita fortunatamente a colpirlo graffiandolo in faccia, potendo così scappare e chiedere aiuto.

L'episodio è successo nei giorni scorsi nel capoluogo pontino. L'aggressore, che in un primo momento era riuscito a scappare, è stato arrestato dai poliziotti della questura di Latina poco dopo i fatti. La giovane, dopo essersi divincolata dall'uomo, è infatti riuscita a chiedere aiuto, con gli agenti che hanno fatto scattare subito le ricerche.

A individuare l'aggressore sono stati gli agenti della Squadra Volante. L'aggressore è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale e lesioni. Alla fine delle formalità di rito è stato portato nel carcere di Latina, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La ragazza aggredita fortunatamente sta bene e non ha riportato ferite gravi, nonostante lo stato di forte shock per quanto accaduto. Nonostante le botte, soprattutto alla testa, è riuscita a reagire e a scappare dall'uomo: una reazione non scontata e che ha cambiato l'epilogo della vicenda.

Accertamenti sono in corso sulla posizione dell'uomo, adesso in carcere a Latina. Nei prossimi giorni sarà interrogato dal giudice, che deciderà se convalidare o meno l'arresto, anche se l'esito sembra abbastanza scontato.