Prova a scappare dai carabinieri dopo una lite con la moglie: denunciato 40enne L’uomo, un quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire dai carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel corso della serata di ieri, sabato 29 aprile 2023, in via Armando Armuzzi, nella zona del litorale romano, a Ostia, a meno da un chilometro dal pontile. Qui un uomo di 40 anni già noto alle forze dell'ordine, in stato di alterazione dopo aver assunto alcool, ha iniziato a discutere animatamente con la moglie all'interno di un locale della zona.

L'allarme e l'intervento dei carabinieri

La donna, a seguito di quanto avvenuto, ha segnalato la situazione ai carabinieri effettuando una telefonata al numero di emergenza unico 112. Sul posto, in breve tempo, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia, per intervenire. Una volta raggiunto il luogo segnalato dalla donna, i carabinieri si sono rivolti vero il quarantenne che, però, ha immediatamente assunto un atteggiamento non collaborativo: l'uomo, alla vista dei militari, ha provato a fuggire via. Ha spintonato i militari dimenandosi per farsi largo fra i carabinieri e scappare. Fortunatamente nel corso della colluttazione non ha provocato alcuna lesione ai carabinieri.

La denuncia nei confronti del 40enne

Sul posto, oltre ai militari della stazione di Ostia, sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118. Il quarantenne, però, dopo essere stato riportato alla calma, ha rifiutato l'assistenza dei medici e degli infermieri arrivati per soccorrerlo. Nessuna persona, carabinieri compresi, è rimasta ferita in seguito alla colluttazione mentre l'uomo tentava la fuga. Già noto alle forze dell'ordine, il quarantenne è infine stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.