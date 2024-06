Proposta di matrimonio ad una vigile davanti alla Fontana di Trevi: lei dice “sì” tra gli applausi Un ragazzo ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata vigile davanti alla Fontana di Trevi a Roma. Un momento celebrato mentre lei era a lavoro in divisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

La proposta di matrionio davanti alla Fontana di Trevi

Ha deciso di regalare un momento magico alla sua fidanzata vigile davanti a uno dei monumenti simbolo della Capitale allo scoccare della mezzanotte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. Lei era in divisa, durante il suo turno di servizio a lavoro e non si aspettava un momento del genere: tra migliaia di turisti, in una giornata di lavoro, con il primo vero caldo estivo e soprattutto con una cerimonia improvvisata.

Ha ricevuto a sorpresa la visita del suo innamorato con tanto di anello al suo seguito. Si è messo in ginocchio e ha chiesto la mano dell'agente in servizio. Lei si è subito commossa, ha provato ad asciugarsi le lacrime e ha risposto con un "sì", tra l'entusiasmo dei presenti. La scena è stata apprezzata dai turisti con applausi all'indirizzo dei due promessi sposi. Il momento è stato ripreso e pubblicato sul profilo Facebook di Polizia Roma Capitale.

Momenti indimenticabili per le coppie

Non è la prima volta che la location è diventata uno degli sfondi per una proposta di matrimonio. È già avvenuto nel luglio del 2022 (e stiamo considerando unicamente le scene riportare dai social o dai media) quando un ragazzo statunitense con t-shirt e borsello a tracolla d'ordinanza, ha deciso di fare la proposta di matrimonio: si è tolta il cappellino e si è asciugata le lacrime di gioia tra l'entusiasmo dei presenti.

Nel 2018 è stato immortalato il momento di un fidanzamento e il solito applauso dei visitatori presenti sulla scena. Nel 2016 l'iniziativa fu ancora più romantica perché la parte bassa della Fontana di Trevi era chiusa per pulizie. Con il lascia passare degli operai che si occupavano della manutenzione del monumento, un ragazzo si è messo in ginocchio e ha chiesto la mano della sua sposa, praticamente al centro di un palco immaginario, creato per l'occasione ma tutt'altro che banale.