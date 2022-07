Proposta di matrimonio tra la folla alla Fontana di Trevi: lei accetta tra gli applausi Un ragazzo statunitense, t-shirt e borsello a tracolla d’ordinanza, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata davanti a uno dei monumenti simbolo di Roma: la fontana di Trevi.

A cura di Enrico Tata

Il luogo è certamente uno dei più romantici che si possano desiderare al mondo. Altrettanto sicuramente, è impossibile affermare che sia intimo, discreto e appartato. Soprattutto in pieno giorno, tra migliaia di turisti. Eppure un ragazzo statunitense, t-shirt e borsello a tracolla d'ordinanza, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata davanti a uno dei monumenti simbolo di Roma: la fontana di Trevi. Si è messo in ginocchio e ha chiesto la mano della ragazza. Lei ha detto sì, tra l'entusiasmo dei presenti. Emozionata, si è tolta il cappellino e si è asciugata le lacrime di gioia. La scena è stata salutata con applausi e fischi all'indirizzo dei futuri sposi. Un bacio ha concluso la cerimonia improvvisata. La scena (non poteva essere altrimenti, dato l'incredibile numero di persone che hanno assistito alla proposta) è stata ripresa e pubblicata sul gruppo Facebook ‘Via Veneto e rione Ludovisi on Facebook'.

Non è ovviamente la prima volta che la monumentale fontana fa da sfondo a una proposta di matrimonio. È già successo (e parliamo solo delle scene riportate dai media, ovviamente) nel 2018, quando un ragazzo chiese ad una ragazza di essere ufficialmente la sua fidanzata, con tanto di applauso degli altri turisti, e nel 2016. Quella volta la scena fu ancora più ‘cinematografica', perché la parte bassa della Fontana di Trevi era chiusa per pulizie. Con la compiacenza degli addetti alla manutenzione del monumento, un ragazzo si è messo in ginocchio e ha chiesto la mano della sua sposa, praticamente al centro di un palco immaginario e sotto gli occhi di centinaia di persone.