La Protezione civile ha prolungato l'allerta meteo a Roma e nel Lazio a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, e per le successive 24-36 ore. Il Centro Funzionale Regionale parla di "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". La Sala Operativa ha invitato "invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto". Si tratta di un'allerta gialla (ieri e questa mattina era di colore arancione) su tutto il territorio regionale per "criticità idrogeologica". Condizione verde per tutta la giornata di domani per quanto riguarda i temporali e la criticità idraulica.

Le previsioni del tempo a Roma e nel Lazio per domani, venerdì 16 ottobre 2020

Il Bollettino meteo della Protezione civile parla di precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sulle coste della Toscana, sulle isole e sui settori orientali e meridionali della regione Lazio "con quantitativi cumulati puntualmente moderati". Previste precipitazioni sparse sui restanti settori della Toscana e del Lazio. Per quanto riguarda le temperature, quelle minime sono in sensibile calo al centro-sud, mentre le massime sono in rialzo al nord.

Domani a Roma previste piogge lungo tutto l'arco della giornata, mentre è previsto un miglioramento delle condizioni meteo nella giornata di sabato. Domenica 18 e lunedì 19 ottobre previsto bel tempo durante tutto l'arco della giornata.