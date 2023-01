Professoressa di educazione fisica in pensione precipita da un balcone e muore Una professoressa in pensione è morta, precipitata per diversi metri da un balcone e finita in un cortile condominiale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia a Sora in provincia di Frosinone, dove una professoressa in pensione è morta dopo essere precipitata da un balcone al secondo piano di un palazzo. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 gennaio. La vittima è una docente che insegnava Educazione Fisica ed era molto conosciuta all'interno della comunità, proprio per il ruolo che aveva ricoperto durante gli anni della sua carriera professionale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 14 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la donna è caduta dal balcone dell'abitazione dove viveva e ha fatto un volo di diversi metri prima di finire a terra. È stata ritrovata nel cortile interno del condominio priva di sensi.

A dare l'allarme sono stati i condomini, che hanno rinvenuto il suo corpo e che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Ma una volta giunti all'interno del cortile del palazzo i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno svolto i rilievi del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro cosa sia successo, se si sia tratatto di un incidente o di un gesto volontario. Appresa la notizia della sua scomparsa la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia.

Anziana precipita dal terzo piano a Roma e cade su una ragazza

Tre giorni fa a Roma una donna di ottantadue anni è precipitata dalla finestra di un palazzo in via Attilio Friggeri in zona Balduina. È caduta in strada proprio mentre stava passando di lì una quarantunenne. Entrambe in gravi condizioni hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate in ospedale. Anche in questo frangente non è ancora chiaro se la donna abbia tentato il gesto estremo o se sia caduta incidentalmente.