Anziana precipita dal terzo piano e cade addosso a una ragazza: tutte e due sono gravi Due donne sono rimaste ferite oggi in via Attilio Friggeri: un’anziana di ottant’anni è caduta dalla sua abitazione al terzo piano e ha preso in pieno una ragazza che passava lì sotto.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Una signora di ottantadue anni è caduta dal terzo piano del suo palazzo in via Attilio Friggeri, alla Balduina. L'incidente è avvenuto oggi, lunedì 16 gennaio, verso le 12.10. In quel momento passava lì sotto una donna di quarantuno anni, che è stata colpita dall'anziana. Entrambe sono ferite in modo grave e sono state portate in ospedale in codice rosso: l'82enne al Gemelli di Roma, la 41enne al San Carlo di Nancy.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Monte Mario. Non è ancora chiaro se la donna sia caduta dal bancone per un tragico incidente domestico o se si sia lanciata volontariamente. Entrambe sono state immediatamente soccorse dagli operatori del 118 giunti sul posto, sono state stabilizzate e ricoverate in ospedale.

La 41enne non è riuscita a rendersi conto in tempo che la signora era caduta dal balcone e che lei si trovava esattamente sulla sua traiettoria. È stata quindi presa in pieno, ed è rimasta gravemente ferita. Il suo corpo ha attutito la caduta dell'82enne, salvandola molto probabilmente così da morte certa. Da chiarire ancora però se siano in pericolo di vita o meno. Sotto shock i residenti della zona, che non si aspettavano di assistere a una scena così tragica, e che ormai da ore non fanno che parlare di quanto accaduto. La preoccupazione è per le due donne ovviamente, le cui condizioni cliniche e le ferite riportate sono al momento sconosciute.