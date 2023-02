Professore di religione manda foto pornografiche ai suoi studenti: indagini in corso Gli studenti a cui sono stati inviati le foto si sono rivolti ai genitori e al dirigente scolastico. Il professore, a cui era scaduto il contratto, è stato allontanato. La Procura ha disposto accertamenti sul caso.

Un professore di religione di una scuola superiore di Latina avrebbe inviato materiale pornografico ad alcuni suoi alunni tramite Instagram. La denuncia è arrivata da alcuni studenti, che si sono rivolti al dirigente scolastico e poi alla Procura, che sta disponendo accertamenti sul caso. Come riportato da Il Messaggero, l'insegnante è stato allontanato: formalmente perché gli sarebbe scaduto il contratto, ma anche per le voci da verificare sul suo rapporto con gli studenti.

"Abbiamo avuto notizia – ha dichiarato il dirigente al quotidiano romano – di un comportamento poco consono da parte di un professore e dunque ci siamo da subito attivati per capire cosa stesse accadendo. Stiamo parlando con le famiglie e da quanto risulta finora i ragazzi mi sembrano tranquilli. Ovvio che andremo a fondo per capire cosa sia veramente accaduto".

Tutto sarebbe cominciato in maniera abbastanza amichevole, anche se poco professionale. Il docente avrebbe aperto un account Instagram dal quale avrebbe aggiunto i ragazzi, approfittando del rapporto di fiducia che si era instaurato tra loro. Dopo però, avrebbe cominciato a mandare immagini pornografiche ai giovani, oltre a foto di nudo integrale. Avrebbe anche pubblicato delle stories restringendo il pubblico per farle vedere solo ad alcuni studenti. Quando la vicenda è venuta alla luce l'uomo ha cancellato l'account Instagram, ma i ragazzi hanno conservato alcuni screen, che hanno poi mostrato a docenti e genitori. La Procura ha disposto un accertamento tecnico sui dispositivi del professore, mentre è probabile che già nei prossimi giorni si comincerà con le varie convocazioni per ascoltare le persone coinvolte.