Professore accusato di violenza sessuale su 10 alunne di 13 anni: "il fatto non sussiste", assolto Il professore era stato accusato da una decina di studentesse della sua classe. Era stato arrestato durante le indagini, per lui il pubblico ministero aveva chiesto tre anni di reclusione.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (Getty Images)

Il professore di tecnologia di un istituto cattolico romano è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale su alcune studentesse perché ‘il fatto non sussiste'. L'uomo era stato arrestato e posto ai domiciliari durante le indagini, che erano partite dopo le denunce fatte da un gruppo di studentesse delle medie, che lo avevano accusato di molestie e palpeggiamenti. Per il docente, che era stato sospeso dall'insegnamento, erano stati chiesti tre anni di reclusione dal pubblico ministero. Adesso l'assoluzione con formula piena.

L'insegnante aveva chiesto di essere processato con il rito abbreviato. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe abusato delle 13enni "costringendole a subire atti sessuali", con "carezze, palpeggiamenti e colpetti sul fondoschiena". Le violenze, secondo il racconto delle ragazze, sarebbero avvenute sia quando erano interrogate alla lavagna, sia quando si trovavano nel cortile della scuola, nel periodo da giugno 2022 a maggio 2023. Durante le indagini l'uomo, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, è stato arrestato, mentre la scuola lo aveva allontanato subito, come da prassi nel caso di accuse così gravi.

Il professore era stato accusato da dieci alunne, tutte di età compresa tra i 12 e i 13 anni. Ad andare dalle forze dell'ordine erano stati i loro genitori, che dai racconti delle figlie avevano percepito dei comportamenti non appropriati da parte dell'uomo. Da lì le indagini, passando per l'arresto e poi per l'assoluzione del docente. Non è chiaro se l'uomo tornerà o meno a insegnare nella stessa scuola, o se decida di cambiare istituto dopo quanto successo.